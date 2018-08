Sociedad

Movember, más que una moda una cuestión de salud

Onintza Aiestaran | EITB.EUS

08/11/2015

Nick Knight es un británico afincado en Ordizia y conocido por ser el alma máter del movimiento Movember en Ordizia. Hemos hablado con él para que nos explique su labor.

Noviembre es el mes del movimiento Movember y hemos querido hablar con Nick Knight, el alma mater del movimiento Movember en Ordizia, para que nos contara los pormenores y objetivos del movimiento.

¿QUÉ ES MOVEMBER?

El movimiento Movember -contracción en inglés de "moustache" (bigote) y "November" (Noviembre)- es un evento anual en el que los varones se dejan crecer el bigote durante el mes de noviembre con la intención de concienciar a la gente sobre los problemas de salud en los varones, sobre todo, cáncer de próstata y testicular, y recaudar fondos para la investigación.

El movimiento Movember nació en el año 2003 en Australia, cuando unos amigos de un enfermo de cáncer de próstata de Melbourne tuvieron la idea de dejarse bigote -una apariencia que había quedado pasada de moda- para llamar la atención sobre este tema. Al año siguiente, había cientos de bigotudos en Australia y se creó la fundación Movember Foundation. Poco a poco la iniciativa saltó a otros países (Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, España) hasta convertirse en la actualidad una iniciativa de carácter totalmente global.

Foto: Facebook Ordizia Motown







OBJETIVOS DE MOVEMBER

Movember tiene dos caras: concienciar y recaudar. "Concienciar viene a ser hablar con hombres y mujeres de la salud del sexo masculino. Los hombres no hablamos de problemas de testículos o próstata, es más, creo que tendemos a esconder nuestros problemas de salud, sobre todo, si se trata de problemas genitales. Se conoce que uno de cada seis varones ha tenido o va tener cáncer de próstata a lo largo de su vida y en esta materia es muy importante la detección precoz, debido a que si se detecta a tiempo se puede curar. La cuestión es hacerse las pruebas pertinentes a tiempo. Por lo tanto, hay que hablar de esto con naturalidad para que los hombres se hagan las pruebas. Muchos me dicen: '¿Yo al urólogo? ¿Para que me meta el dedo? Yo, no voy'", ha explicado Nick Knight.

La segunda cara de Movember es la de recaudar fondos. Movember es un movimiento planetario en el que recaudan fondos que van a una caja común y, desde ahí, los destinan a centros de investigación de todo el mundo. "Dos de esos centros son el de Vall d?Hebron en Cataluña y el CIC Biogune en Bizkaia", ha concretado. El dinero recaudado es para mejorar la salud de los hombres en general y para combatir el cáncer de próstata y el cáncer testicular en particular.

¿CÓMO SE PUEDE HACER UNA DONACIÓN?

Muchas hombres se dejan bigote durante el mes de noviembre para solidarizarse con la iniciativa, pero se puede ir más allá. El segundo paso sería hacer una donación.

¿Cómo?

Registrándose en la página web de Movember y haciendo una donación de una manera tan sencilla como una compra en la red. Además, los usuarios pueden subir sus fotos con bigote.

MOVEMBER EN ORDIZIA





Foto: Motown Ordizia

Movember llegó a Ordizia de la mano de unos jugadores de rugby del equipo Ampo Ordizia. Algunos jugadores de rugby se dejaban el bigote en solidaridad con la iniciativa. "Esta será mi cuarta campaña. Empecé en el 2012 pero pensé que tenía que hacer algo más que dejarme el bigote", ha reconocido.

"Así, empecé a recaudar fondos. A mí me parecía y me sigue pareciendo un poco frío recaudar dinero a través de internet. Creo que es mejor salir a la calle, explicar a la gente el tema e intentar reunir dinero. Pensé que había que recaudar dinero de una manera más personal y preparé unas hojas de registro donde apuntaba el nombre, e-mail y cantidad de dinero que me entregaban. Soy una persona conocida en Ordizia y eso ayuda", ha finalizado Nick Knight.

En el año 2014 Ordizia Motown recaudó 3.695 euros (sexto en el ranking a nivel del estado español).

De cara a este año, se han repartido 50 huchas, 200 carteles, 1.000 pegatinas y 1.000 chapas (a la venta a 1 euro en tiendas y bares) en el pueblo de Ordizia.

Foto: Facebook Ordizia Motown





ACTOS PROGRAMADOS POR ORDIZIA MOTOWN

Además, se ha involucrado a asociaciones y grupos locales de distinta índole.

? La asociación de comerciantes, hosteleros y servicios, Ordizian, ha organizado el concurso de Miss y Mister Movember. Los participantes deben compartir una foto de su bigote en la página de Facebook Ordizian Merkatari Elkartea hasta el 26 de noviembre. En juego están tres cenas para dos personas.

? El equipo de rugby Ampo Ordizia también es parte activa en el movimiento Movember y el 8 de noviembre, en el partido liguero que le enfrentó al Quesos Entrepinares de Valladolid, aprovechó la ocasión para hacer campaña. Los jugadores de ambos equipos sacaron al campo una pancarta (que el Gaztetxe hizo de forma altruista) y se sorteó una camiseta donada por el club y firmada por la plantilla.

? En colaboración con Garagune se entregarán 1.000 palillos con bigote entre los bares de Ordizia para que sean visibles en el día del pintxo-bigote.

? En colaboración con un taller de manualidades de la localidad, los niños asistentes harán carteles que se colocarán en los paneles informativos del pueblo.

? Cuatro barberos están arreglando bigotes de forma gratuita.

? Charla informativa impartida por el Doctor Jesus Mendivil, Especialista en Urología de la Clínica de la Asunción el miércoles 18 de noviembre a las 19:30 horas en el centro D?Elikatuz de Ordizia.

? Concierto del grupo donostiarra Basic el 28 de noviembre en la Plaza Mayor de Ordizia.