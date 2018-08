Sociedad

Presuntos abusos sexuales

'El fiscal nos dijo que no había caso contra el profesor de Vitoria'

AGENCIAS | REDACCIÓN

25/11/2015

Los responsables del Departamento de Educación han explicado las actuaciones que llevaron a cabo tras conocerse que un profesor estaba siendo investigado por presuntos abusos sexuales a niños.

La delegada de Educación en Araba, Blanca Guerrero, ha asegurado hoy que la Fiscalía de Araba le dijo hace un año que "no había caso" contra el profesor que está siendo investigado por presuntos abusos sexuales a niños de entre tres y cinco años en centros escolares de Vitoria-Gasteiz.

Guerrero ha comparecido hoy, junto con la consejera de Educación, Cristina Uriarte, en una comisión del Parlamento Vasco para explicar las actuaciones llevadas a cabo por el Departamento ante estos presuntos abusos sexuales.

El citado docente fue acusado en 2013 por el padre de una niña de haber abusado sexualmente de ella, pero el caso se archivó por falta de pruebas.

Pese a ello, Educación inició un "seguimiento discreto" del profesor (dos personas estaban en su aula de forma permanente) para "garantizar la seguridad" de los alumnos, ha señalado Uriarte, quien ha recalcado que en este tiempo no se ha detectado "ningún indicio de comportamiento indebido" y que, de hecho, el docente "no está imputado" y sí "en plenitud de sus derechos".

La niña fue cambiada después de colegio a petición de sus padres pero este curso ha coincidido con este profesor, que fue suspendido temporalmente el pasado 23 de octubre cuando el caso salió a la luz pública y cuando, según ha dicho la consejera, se le comunicó al docente que estaba siendo investigado judicialmente, ya que hasta entonces "era ajeno a ello".

Cuatro meses antes, en junio, la Fiscalía alavesa había abierto diligencias sobre varios episodios de posibles abusos, después de que el Servicio de Infancia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz detectara el curso pasado al menos cuatro casos de niños y niñas con "comportamientos extraños" y palabras "hipersexuadas" impropias para su edad, que en algún momento habían sido alumnos de este profesor.

Blanca Guerrero se ha referido hoy a la reunión que mantuvo con el fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, el 20 de octubre del año pasado en la que, según dijo el Ministerio Público en su momento, se habló de esos "supuestos abusos sexuales".

La delegada de Educación ha negado de nuevo que el fiscal les informara de que investigaba al profesor y ha asegurado que ella "directamente" preguntó a Izaguirre si se debía "tomar alguna medida concreta" con respecto a docente.

"Me dice que no hay caso, que no hay absolutamente nada. En ningún momento se nos dice que hay diligencias abiertas", ha recalcado Guerrero, quien ha asegurado que tras esa reunión no se produjo "ninguna comunicación" con la Fiscalía.

La consejera ha considerado por su parte que esa "falta de coordinación" ha impedido una "actuación mejor" por parte de Educación. Por ello cree que es "conveniente" contar con un protocolo para actuar ante estos casos, que hasta ahora se regían por un "procedimiento sistematizado", aunque no "escrito".

Uriarte también se ha referido a la coincidencia este año de la niña y el profesor en el mismo centro, una situación que ha "lamentado" porque "no beneficia a nadie", pero ha argumentado que "la única forma de evitarlo hubiera sido actuar contra legislación" porque el docente "tiene todos sus derechos".

En este sentido ha señalado que si Educación no retiró antes al profesor fue porque "no sabía" de la investigación de la Fiscalía y ha añadido que si finalmente lo hizo hace un mes fue por la "alarma social" que generó el caso cuando salió a la luz.