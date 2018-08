Logran un proyecto de acuerdo sobre el clima en París

El proyecto de acuerdo contra el calentamiento global ha sido concluido esta madrugada en París y será presentado este sábado a las 11:30 horas en la cumbre del clima (COP21), informaron fuentes de la reunión al canal de televisión BFM.

El texto será entregado a los delegados de los 195 países de esta conferencia de la ONU por el presidente de la reunión y ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius.

Las partes podrán ver durante varias horas y debatir en plenario, para su aprobación posterior por la tarde.

Convocada una gran marcha ecologista para este sábado en París

Varias organizaciones ecologistas han convocado una gran manifestación para hoy en París, a pesar de la prohibición que rige en la capital francesa por motivos de seguridad tras los recientes atentados yihadistas.

Los convocantes, entre los que se cuentan 350.org, Attac, Confédération Paysanne, Réseau Sortir du Nucléaire y Climate Games, han informado a la policía y esperan "al menos 8.000 personas", ha señalado uno de sus portavoces.

#D12 location, revealed! Meet us along the Avenue de la Grand Armee in Paris at Noon: https://t.co/C8LSBkHcZG pic.twitter.com/7lXvPdsiLS