Un sistema de estimulación magnética para combatir las migrañas

03/03/2010

Según publica la revista médica The Lancet en su último número, se trata de un artilugio que cabe en una mano y que suministra una cadencia magnética que proporciona alivio al dolor de cabeza de una manera no invasiva y no agresiva para el organismo.

El aparato proporciona un alivio eficaz por un periodo de hasta 48 horas después del tratamiento en pacientes con migrañas con aura, un trastorno neurológico que generalmente involucra dolores de cabeza repetitivos y, en ocasiones, también náuseas y vómitos.

La mayoría de las personas que sufren de migrañas no tienen ningún signo de advertencia antes de que se presenten, aunque algunas experimentan una perturbación visual, denominada aura, antes de que comience el dolor de cabeza.

Las migrañas ocurren más en las mujeres que en los hombres, afectan con más frecuencia entre los 10 y los 46 años de edad y, en algunos casos, parecen tener un componente hereditario.

Las pruebas realizadas por expertos de la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York, dirigidos por el profesor Richard B. Lipton, han constatado que este dispositivo "puede desbaratar los procesos eléctricos en el cerebro relacionados con la migraña".

Tamaño de los aparatos

Previamente ya se había comprobado que los impulsos magnéticos alivian estas jaquecas que inhabilitan a las personas que las sufren por periodos de hasta cuatro días, pero el problema era que los aparatos que se utilizaban eran de gran tamaño.

El gran paso adelante ha sido reducir la tecnología a un tamaño que pueda ser manejable para las personas afectadas en su vida diaria y desde el primer momento en que se presentan los síntomas, lo que hace que el tratamiento sea mucho más efectivo.

Tardará tiempo en convertirse en un tratamiento al alcance de las personas afectadas, porque todavía es necesario profundizar en la investigación para determinar la dosis adecuada, la frecuencia del tratamiento y el cálculo de los costes.