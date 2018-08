Sociedad

Tras la retirada de su libro

Munilla defiende la moral de Pagola

Redaccion

13/03/2010

Munilla participa en una jornada con 400 niños guipuzcoanos para darles a conocer la realidad de las misiones diocesanas y la labor que se realiza en ellas.

El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha defendido la trayectoria moral del ex vicario general de Donostia-San Sebastián, José Antonio Pagola, por encima de la polémica sobre la retirada de su libro.

Munilla ha reconocido que no ha leído el libro del ex vicario José Antonio Pagola, libro que ha sido retirado de las librerías, algo que ha sido criticado por 250 curas guipuzcoanos a través de una carta.

Polémica Pagola

La editorial que ha distribuido el último libro del teólogo José Antonio Pagola, Jesús. Aproximación histórica, ha pidió a las librerías religiosas que retirasen el libro de las tiendas. Muchos detectaron presiones del sector conservador de la Iglesia detrás del intento de retirar del mercado el último libro de Pagola.

Ante esa situación, más de 250 sacerdotes de Gipuzkoa han suscribieron una carta en la que expresaron su solidaridad con el teólogo José Antonio Pagola y denunciaron la "persecución" y "maltrato" que a su juicio padece tras la retirada de las librerías de su obra.

