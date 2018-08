Sociedad

El Supremo condena a dos años de cárcel capitán del 'Prestige'

Agencias | Redacción

26/01/2016

El tribunal que juzgó el caso en una primera instancia absolvió a los tres acusados. El Supremo considera ahora que es culpable de un delito contra el Medio Ambiente.

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de prisión y multa al capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, por un delito imprudente contra el medio ambiente en su modalidad agravada de deterioro catastrófico derivado de la catástrofe del vertido en las costas gallegas en 2002. La resolución abre la puerta a la responsabilidad civil directa de las aseguradoras, que asciende a cifras millonarias, y que había sido obviada por la Audiencia Provincial de A Coruña que juzgó los hechos

El tribunal que juzgó la catástrofe medioambiental absolvió de este delito al capitán así como a los otros dos acusados, aunque tanto la Fiscalía como los gobiernos español y gallego anunciaron que recurrirían la sentencia. Mangouras fue condenado a nueve meses de cárcel por un delito de desobediencia. El Supremo ha retirado ese delito de desobediencia y le ha impuesto sólo el medioambiental. La sentencia mantiene la absolución de los dos marineros que acompañaban a Mangouras.

La principal consecuencia de la sentencia es que la condena abre la vía para que los afectados por la catástrofe reclamen las indemnizaciones. En concepto de responsabilidad civil, Mangouras deberá indemnizar en los términos que se fijen en ejecución de sentencia por la Audiencia Provincial de A Coruña, según la sentencia notificada este martes a las partes. Así, se declara la responsabilidad civil directa, con el mismo alcance, de la aseguradora Cia The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I CLUB) y la subsidiaria de Mare Shipping Inc., propietaria del barco.

Greenpeace: 'Es insuficiente'

Greenpeace ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el buque Prestige, que condena a dos años de prisión por delito medioambiental al capitán del buque, pero lamenta que la pena es "insuficiente", que no incluye a "todos los que deberían estar" y que no contribuirá a evitar y prevenir futuras catástrofes.

Así, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha manifestado que el capitán no está exento de responsabilidad pero recuerda que recibía órdenes del armador, de capitanía marítima, de la autoridad portuaria y del Ministerio de Fomento.

