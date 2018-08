Sociedad

Una prueba precoz detectará el síndrome de Down entre embarazadas

30/03/2010

Osakidetza oferta así, además de la amniocentesis, un conjunto de pruebas "no agresivas" a todas la embarazadas, entre la semana 9 y 13, y con un "grado de certeza" del 95%.

Osakidetza ha presentado una prueba combinada del primer trimestre para detectar de manera precoz entre todas las embarazadas el síndrome de Down y otras alteraciones cromosómicas.

Hasta ahora, las pruebas se realizaban exclusivamente a mujeres mayores de 35 años a través de amniocentesis, una práctica que suponía un serio riesgo para el feto y retrasaba el diagnóstico definitivo.

Según ha explicado el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández han apostado por una fórmula que fuera "universal" (no sólo la para las mujeres de más de 35 años), "no agresiva" (en la amniocentesis se extrae una muestra del líquido anmiótico que rodea al feto para su análisis), "sencilla", y, sobre todo, con un "grado de certeza", que se sitúa en el entorno del 95% y "no pone en peligro ni la vida del feto ni la salud de la madre".

La prueba combinada, que se puso en práctica marcha en todo el servicio de salud vasco a lo largo de 2009, consiste en un conjunto de pruebas complementarias que incluye, una analítica de sangre entre la semana 9 y 10, y una traslucencia nucal entre las semanas 11 y 13. En el caso de que el resultado arroje "riesgo real", se ofrecerá a la mujer la posibilidad de realizarse una amniocentesis.

El adelanto en los plazos permite facilitar a la mujer la decisión de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo caso de que el feto padezca alguna anomalía cromosómica.

Hasta ahora se practicaban unas 7.000 amniocentesis en la CAV, lo que llevaba a provocar aproximadamente unos 70 abortos.