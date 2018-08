Sociedad

Cataluña

Tres profesores de los Maristas de Barcelona confiesan sus abusos

Agencias | Redacción

07/03/2016

El escándalo de abusos sexuales ya afecta a siete docentes y un monitor de dos colegios Maristas de Barcelona.

Otro presunto pederasta de los Maristas, A. F., ha confesado, en una entrevista con cámara oculta, los abusos a los que sometió en los años 80 a sus alumnos, cinco de los cuales le recuerdan como "un monstruo" que les agredió sexualmente.

Según publica hoy El Periódico de Catalunya, el hombre, en torno a los 70 años ahora, y el tercer profesor de los Maristas que confiesa sus abusos, dice: "Lo siento, chico". "Estoy súper arrepentido", añade.

Cuando su interlocutor, un exalumno suyo que está grabando la conversación, le pide que le cuente cómo se sentía cuando se masturbaba sobre él, un niño, A. F. solo alcanza a pretextar: "Era como una cosa de críos, como si fuera de crío a crío".

"Te pido perdón, te lo digo con sinceridad"

"He hecho cosas que, si lo pienso fríamente, ni yo me las explico", reconoce A. F. "Te pido perdón, te lo digo con sinceridad", le repite a J., la víctima que tiene delante de él, tantos años después.

J. no se da por satisfecho: "Fueron cientos de veces, cientos de veces", le recuerda. "¿Las has contado?", insiste el exalumno. "Qué va", responde el exprofesor. Y entonces ensaya otro pretexto: "Yo, la culpa, se la doy a un tratamiento de mierda que usaba entonces. Llevaba placenta humana, y no sé eso si me rebotó o qué...".

Con esta revelación ya son tres las confesiones de profesores de los Maristas que han admitido las acusaciones que sus expupilos van haciendo públicas poco a poco.

Colegio de Sants-Les Corts y escuela de La Inmaculada

El primero en reconocerlo fue Joaquim Benítez, el profesor de gimnasia del colegio de Sants-Les Corts sobre el que pesan 20 denuncias y a partir del cual se ha ido destapando el escándalo de pederastia escolar más grave que se conoce en España.

El segundo fue A. E., un docente de la escuela de La Inmaculada, en el Eixample, quien, en una entrevista admitió que manoseaba los genitales de sus víctimas. El tercero es A. F. Una de sus víctimas, J., relató en una entrevista cómo A. F. le había violado durante seis años, de los 8 a los 14.

El estallido, hace un mes, del escándalo de abusos sexuales que ya afecta a siete docentes y un monitor de dos colegios Maristas de Barcelona hizo que el maestro jubilado A. F. dejara su domicilio habitual en L'Hospitalet de Llobregat y se ocultara en su segunda residencia, en Osona.