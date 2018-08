Sociedad

Tren de Alta Velocidad

Oregi pide 'pasos' para que las obras del TAV continúen

agencias | redacción

04/04/2016

Cree que "no es de recibo" que la obra en el nudo de Bergara "esté todavía sin iniciarse".

La consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi, ha defendido que "la entrada a las ciudades del Tren de Alta Velocidad sea "digna y definitiva", y ha pedido que se sigan "dando pasos", que no se "esté parados" y que se aborden las decisiones necesarias para la continuación de las obras.

En el desayuno informativo del Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Oregi ha asegurado que el Ministerio sigue manteniendo el calendario de 2019 y que hace más de un año que la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, se "comprometió a terminar en el año 2019 la Y vasca", pero, a partir de ese momento, se produjeron una serie de adjudicaciones, las del nudo de Bergara en particular, y desde entonces, las obras no se han puesto en marcha en esa parte.

En ese sentido, ha afirmado que lo que "hace año y pico era muy ajustado, en este momento es más ajustado todavía", a pesar de que el Gobierno central "sigue manteniendo el 2019 como fecha de cierre".

Oregi ha asegurado que "siempre ha dicho que no va a entrar en una guerra de fechas", pero que le interesa que se "sigan dando pasos, que no estemos parados" y que, "si hay dificultades en el inicio de esas obras del nudo de Bergara, que se aborden las decisiones necesarias para que podamos seguir dando pasos en la continuación" del proyecto, porque, a su juicio, "no es de recibo es que la obra esté todavía sin iniciarse, aún siendo consciente de los problemas que supone la gestión de una gran obra como ésta".