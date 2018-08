Sociedad

Mungia

El acusado de matar a Andina niega haber cometido el crimen

agencias | redacción

06/04/2016

Además, ha asegurado que los agentes le "coaccionaron": "Me dijeron que había sido yo", y ha añadido que no la mató, no discutió con ella, no estuvo en su domicilio y que "nunca" la amenazó.

Joseba Andoni Agirre, acusado de matar a su exnovia el 17 de marzo de 2014 en Mungia, ha negado que confesara a los agentes que él mató a Andina Pereida, de 35 años y nacionalidad brasileña, y ha asegurado que le "coaccionaron", mientras que los agentes que le llevaron a la comisaría para tomarle declaración, en un principio en calidad de testigo, han asegurado que les dijo: "he sido yo, he sido yo, la quiero y me ha hundido la vida".

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este miércoles la primera sesión del juicio contra Joseba Andoni Agirre, para quien la Fiscalía pide un total de 16 años y medio de prisión, por allanamiento de morada y el homicidio de Andina P.P., la misma pena que solicita el abogado del Estado, que también se persona en el juicio al tratarse de un caso de violencia de género.

Por su parte, la acusación particular pide tres años de cárcel por maltrato habitual, y le acusa también de allanamiento y de homicidio en grado máximo, con la agravante de parentesco, que no ha determinado en la primera jornada del juicio. El abogado defensor pide, por su parte, la exculpación del acusado.

El Ministerio Público relata en su escrito de acusación que, sobre las 9.00 horas del 17 de marzo de 2014, el acusado, "movido por el ánimo de acabar con la vida de su expareja sentimental", con la que ya no convivía desde hacía meses, se dirigió al domicilio de la víctima, ubicado en la calle Iturribide de Mungia.

Una vez allí, en contra de la voluntad de su exnovia, accedió a la vivienda utilizando unas llaves de las que disponía. Ya en el interior del domicilio, se dirigió hacia la habitación de la víctima, que se encontraba despierta y vestida.

La mujer, al ver a su expareja, profirió gritos de socorro. Por su parte, el agresor la asesinó y abandonó el domicilio.

Los médicos determinaron que la víctima sufrió una encefalopatía anoxica secundaria a una asfixia mecánica por estrangulación que le causó la muerte.

Por ello, la Fiscalía solicita la pena de un año y medio de cárcel e inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el cumplimiento de la pena por un delito de allanamiento de morada y 15 años de cárcel e inhabilitación absoluta por un delito de homicidio, además del pago de las costas.

En su declaración, el acusado ha negado que confesara a los ertzainas que le llevaron a la comisaría de Mungia para tomarle declaración como testigo que confesara que mató a Andina, y ha asegurado que los agentes le "coaccionaron y engañaron". "Me dijeron que había sido yo", ha declarado, para asegurar que no mató a Andina, no discutió con ella, no estuvo en su domicilio, no dijo a los agentes que la mató y "nunca" la amenazó.

Agirre ha reconocido que la convivencia terminó por "motivos económicos", pero que la relación sentimental no había terminado. Ha admitido que el día de los hechos había quedado con Andina para desayunar, algo que hacían habitualmente, pero que ella no acudió, por lo que, después de esperar en los "alrededores" de su portal porque no sabía en qué piso vivía la víctima, se fue a casa de sus padres, en Zamudio.

El acusado ha negado también que fuera "celoso y controlador", y ha dicho que le "preocupaba el estado de Andina en todo momento, porque tenía un problema muy grave con la bebida". Por eso, ha dicho, la llamaba "a todas las horas del día".

Por su parte, los agentes de la Ertzaintza que le trasladaron a la subcomisaría de Mungia para tomarle declaración, en un principio como testigo, han relatado que, al preguntarle por unas manchas de sangre que tenía en el cinturón, "comenzó a sollozar" y a decir: "he sido yo, he sido yo, la quiero y me ha hundido la vida".

____________________________________________________

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.