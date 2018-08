Sociedad

Aniversario

El 15M celebra su aniversario en Bizkaia llamando a la lucha global

Agencias | Redacción

15/05/2016

En Gasteiz y en Donostia están convocadas concentraciones, para las 19:00 horas, con motivo del quinto aniversario del movimiento de los indignados. Madrid acogerá una gran manifestación.

El movimiento 15M ha celebrado este domingo su quinto aniversario en Bizkaia haciendo un llamamiento a la lucha global, con una concentración en la plaza Arriaga de Bilbao; en Gasteiz y en Donostia, se hallan convocadas concentraciones, para las 19:00 horas, en la plaza de la Virgen Blanca y junto al kiosko del Boulevard. En Madrid, una gran manifestación se desarrollará entre la plaza de Cibeles y la Puerta del Sol.

Bilbao se ha sumado este domingo a los actos organizados con motivo de la celebración del quinto aniversario del 15-M con una jornada en la que la plataforma vizcaína ha llevado a cabo una concentración en apoyo a la 'Nuit Debout', movimiento ciudadano francés que nació con la ocupación de la plaza de la República de París.

Medio centenar de personas, entre las que se encontraba el exconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, Javier Madrazo, se han concentrado a las 12.00 horas en la plaza del Teatro Arriaga tras una pancarta en la que se podía leer 'Gaua zutik-La noche en pie; solidaridad internacional con indignados franceses'.

Durante la movilización, que no ha contado con la presencia de representantes de partidos políticos, se han proferidos como "no nos mires únete", "no es una crisis es un atraco" o "la lucha sin fronteras es el único camino". Asimismo, los participantes han subrayado que "no tenemos líderes" o "Pedro Sánchez no nos representa".

Manifestación entre Cibeles y Sol, en Madrid

El movimiento de los 'indignados' ha preparado una gran manifestación hoy entre Cibeles y Sol por el aniversario, así como otras actividades estos días para conmemorar este fecha.

"Han sido cinco años de lucha, de acción directa y de solidaridad, en los que hemos creado redes de apoyo mutuo, socializado conocimientos, desarrollado un pensamiento crítico colectivo y construido alternativas. Otro mundo es posible", señalan en un manifiesto sus impulsores.

Ya por la tarde actuará la 'Solfónica' del 15M antes de la manifestación, que saldría a las 18 horas de Cibeles y terminaría a las 19 horas en Sol. Habrá una conexión a nivel nacional e internacional de otras movilizaciones convocadas al calor de la Nuit Debout francesa. Por último, el lunes 16 a las 19 horas habrá una concentración en Sol de los yayoflautas.

"Una vez más nuestro aniversario no es una celebración, sino la visibilización y la construcción colectiva de acciones para que las calles y nuestra Puerta del Sol se transforme una vez más en lo que los espacios públicos tienen que ser: espacios sociales y políticos donde rebeldía, indignación se expresen con arte, creatividad, protesta y trabajo para la construcción de alternativas", señalan los convocantes en sus webs.

Quinto aniversario

El movimiento del 15M, también conocido como movimiento de los indignados, cumple cinco años este domingo, y, con ello, cientos de ciudades del mundo acogen diversas actividades de protesta. En concreto, unas 500 localidades son testigos de concentraciones y marchas, dentro de una jornada internacional de protesta, que, según la plataforma ‘¡Democracia real YA!’, debe llevar "a una nueva etapa de luchas coordinadas, porque el cambio de modelo debe ser global".

Al menos 130 ciudades de 28 países se han sumado a la iniciativa para internacionalizar el movimiento, que surgió en mayo de hace cinco años. Con la crisis económica como telón de fondo, el 15 de mayo de 2011 dieron comienzo una serie de protestas pacíficas por todo el Estado, en las que se reclamaba una democracia más participativa y medidas para mejorar el sistema político.

Gran poder de convocatoria

El movimiento se gestó en las redes sociales e Internet y demostró tener un poder de convocatoria inesperado. En la mayor parte de ciudades del Estado, y en otras fuera del país, se organizaron acampadas en plazas donde se celebraban debates, asambleas populares y diversos actos de protesta abiertos a todo aquel que quisiera participar.

La imagen de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, que se convirtió en el símbolo de la protesta, dio la vuelta al mundo. El movimiento dio lugar a diversas plataformas y colectivos que continúan su labor de protesta.

Cinco años después, los 'indignados' que participaron en aquella ola de movilizaciones siguen defendiendo su carácter "apartidista" y la imposibilidad de que los nuevos partidos, como Podemos, se apropien de su espíritu.

"Representar al 15M es imposible", asegura Jon Aguirre Such, quien en mayo de 2011 se convirtió en uno de los portavoces de la plataforma 'Democracia Real Ya', la impulsora de la manifestaciones que, según defiende, tuvieron una "influencia vital" en la gestación posterior del movimiento.

del movimiento.del movimiento.