Sociedad

Drones en Loiu

La Ertzaintza no investigará más el incidente con drones de Loiu

agencias | redacción

23/05/2016

La Ertzaintza no halló nada y al no haber denuncia, no investigará más por el momento este suceso.

Avión de Lufthansa. EFE. Avión de Lufthansa. EFE.

Noticias (1) Un avión esquiva tres drones durante el aterrizaje en Loiu La Ertzaintza no halló nada y no investigará más, al no haber recibido denuncia, el incidente con drones que ocurrió el pasado sábado cuando un avión de Lufthansa tuvo que esquivar en el aire a tres drones cuando se acercaba al aeropuerto de Loiu. El sábado pasado, el avión, un Airbus 320 de la compañía alemana, esquivó tres drones que volaban a gran altura, unos 900 metros, cuando se encontraba dentro del espacio aéreo protegido, en su acercamiento a las pistas de Loiu. Tras este incidente, la Ertzaintza recibió el aviso del aeropuerto y un helicóptero de la Policía vasca voló en busca de los aparatos, sin encontrar nada, a la vez que también patrullas intentaban localizar por tierra a los dueños de los drones, sin éxito. Al no haber denuncia, la Ertzaintza no investigará más por el momento este suceso. g> este suceso. g> este suceso.

Comentarios