Sociedad

Reforma

La ley antitabaco entrará en vigor el 1 de enero de 2011

Redacción

11/05/2010

La reforma prohibirá fumar en los espacios públicos cerrados del Estado. El Gobierno pretende alcanzar el "máximo consenso" con las formaciones políticas. El 75% de los españoles no fuma.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, prevé que el 1 de enero de 2011 entre en vigor la modificación de la ley antitabaco, que prohibirá fumar en los espacios públicos cerrados del Estado. Aún así, ha señalado que la reforma podría llegar antes si se da un acuerdo en el Congreso de los Diputados.

Jiménez ha declarado que su intención es alcanzar el "máximo consenso" con todas las formaciones políticas.



A pesar de la ley, los hoteles y hostales podrán seguir reservando un porcentaje de sus habitaciones a clientes fumadores, según el borrador del Gobierno.

El objetivo de la propuesta es ampliar la prohibición total de fumar a todos los espacios públicos cerrados. En los abiertos (terrazas o estadios deportivos) se mantendrá la posibilidad de fumar.



Los partidos políticos disponen ya un resumen de la reforma, que habla de la posibilidad de reservar hasta un 30% de las habitaciones para fumadores.

El Ejecutivo sí plantea la posibilidad de que los locales autorizados puedan vender tabaco, aunque esté prohibido fumar en ellos, para no perjudicar la economía de esos establecimientos de hostelería.

Según datos facilitados por la propia ministra, el 75% de los españoles no fuma. "Los no fumadores buscamos espacios donde no tengamos que inhalar el humo de los demás". En sus palabras, 5.000 fumadores pasivos mueren cada año en España.