Los docentes vascos inician protestas que intensificarán en septiembre

Agencias | Redacción

24/06/2016

Los sindicatos de Educación critican que el Gobierno vasco no ofrezca 'ninguna garantía' de que no habrá recortes.

Los cinco sindicatos de la enseñanza vasca (ELA, LAB, Steilas, CCOO y UGT) han iniciado hoy las movilizaciones en contra de los recortes derivados de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y han anunciado que a partir de septiembre "serán más contundentes" si el Gobierno vasco no se compromete a no aplicarlos.

Varios centenares de docentes se han concentrado hoy ante las delegaciones de Educación de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia tras pancartas en las que se leía "En defensa de la calidad y de los puestos de trabajo en la educación".

La protesta hace referencia al fallo del TC que obliga al Ejecutivo Autónomo a cumplir un Real Decreto estatal que incrementaría las horas lectivas de los docentes en 2-3 horas y retrasaría las sustituciones por baja del personal hasta el décimo día de ausencia.

En la concentración celebrada en la capital vizcaína, el portavoz de los convocantes, Pablo García de Vicuña (CCOO), ha asegurado a los medios de comunicación que, si se aplican esas medidas, "están en juego más de 3.000 puestos de trabajo directos" y ha afirmado que si el Gobierno Vasco "no enmienda la situación" en septiembre actuarán "con más contundencia".

"No solo es un problema de profesores, sino del sistema educativo y de la propia ciudadanía. Ya hemos sufrido recortes y una constante pérdida de calidad; no vamos a ceder ni media en lo que consideramos un atentado profundo a los más serio del sistema educativo", ha dicho.

En su opinión, se trata de que el Ejecutivo Autónomo demuestre "con sinceridad y honestidad si cree en este modelo educativo y en sus trabajadores".

Xabier Irastorza (ELA), por su parte, ha recordado que ayer se reunieron con el Gobierno vasco y plantearon sus reivindicaciones, pero solo obtuvieron "buenas palabras, sin ningún compromiso ni garantía" de que no se apliquen las medidas contenidas en el Real Decreto".

"No aceptamos que haya destrucción de ningún puesto de trabajo por aumento de jornada lectiva, ni incremento de las cargas de trabajo y tampoco aceptamos que se retrasen las sustituciones", ha resumido.

Ha añadido que mientras no estén garantizadas estas reclamaciones, lo que no se sabrá hasta septiembre al inicio del curso escolar, "no tenemos ninguna duda de que convocaremos huelga y fuertes movilizaciones".