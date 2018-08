Sociedad

Behatokia

"Los derechos lingüísticos, sin prioridad para la Administración"

Redacción

20/05/2010

El Observatorio de Derechos Lingüísticos dice que los derechos lingüísticos no son prioritarios para las administraciones; "al vasco hablante no se le permite utilizar el euskara con libertad".

El secretario general de Kontseilua y presidente de Behatokia, Paul Bilbao, ha afirmado que "garantizar los derechos lingüísticos no es un problema prioritario para las administraciones. Los derechos lingüísticos son derechos de segunda y su conculcación no conlleva consecuencia alguna. Al vasco hablante no se le permite utilizar el euskara con libertad".

El secretario general de Kontseilua ha hecho referencia a la solución de ese problema y ha declarado que "de cara a garantizar los derechos lingüísticos es necesario un punto de inflexión en las políticas lingüísticas".

El Observatorio de Derechos Lingüísticos, Behatokia, ha presentado en rueda de prensa el infome anual de 2009. Behatokia ha aprovechado la presentación de sus datos para dar a conocer a su nueva directora, Garbiñe Petriati Ijurra.

La nueva directora de Behatokia, Garbiñe Petriati, ha hecho hincapié en la declaración de Bilbao, "el haber tramitado 1.400 expedientes nos lleva a una conclusión: es imprescindible un punto de inflexión en las políticas lingüísticas". Petriati ha explicado las razones para reivindicar ese cambio: por una parte, tenemos que volver a repetir por novena vez que los derechos lingüísticos son vulnerados por todas las administraciones y en todos los territorios.

En cuanto a las conclusiones concretas, Petriati ha declarado que en Ipar Euskal Herria, "el euskara sigue siendo invisible".

En lo que se refiere a Hego Euskal Herria, en referencia a la Administración del Estado Español, ha mencionado que continúa teniendo una actitud agresiva. Un ejemplo de ello es el haber dejado de lado el euskara en la administración telemática.

Para el Gobierno de Nafarroa solamente el castellano es el idioma de la administración.

El Gobierno Vasco por su parte, sigue sin modificar los mecanismos para los derechos lingüísticos. "Hace oídos sordos ante las vulneraciones".

Es el noveno informe que presenta Behatokia. Y "por desgracia los puntos negros se mantienen durante todos estos años. Tanto en el ámbito de la salud, como en lo que se refiere a los departamentos de interior, así como en el ámbito de la justicia".





Nueva directora

Garbiñe Petriati lleva ya muchos años trabajando en el ámbito del euskara. En 1986 comenzó a trabajar en la euskaldunización y alfabetización de adultos. Estuvo 12 años impartiendo clases y trabajando en el servicio de didáctica. Participó como técnico en la campaña Bai euskarari de Kontseilua en Sakana. Durante los últimos nueve años ha sido gestora de la fundación Bierrik, promotora de medios de comunicación locales.