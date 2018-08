Sociedad

Técnica del 'resbalón'

Detectan nueve robos en casas de Eibar y Mendaro en sólo dos meses

Redacción

25/05/2010

Al parecer, los ladrones abren las viviendas introduciendo en la cerradura una tarjeta o un trozo de plástico duro.

La Ertzaintza ha registrado un total de nueve robos en viviendas de Eibar y Mendaro en los últimos dos meses, por lo que ha alertado a sus vecinos sobre el riesgo de sufrir uno de estos ataques.

Según el Departamento vasco de Interior, el método usado por los ladrones para entrar en las casas ha sido el resbalón, es decir, la apertura de la cerradura con una tarjeta o plástico duro cuando la puerta no está cerrada con llave.

Por ello, la policía ha pedido a los vecinos que cierren sus puertas de entrada dando varias vueltas a la llave.Otras recomendaciones para evitar robos en domicilios emitidas por la Ertzaintza son: no comentar ante desconocidos las fechas en las que va a ausentarse de casa, encargar a algún conocido que recoja el correo y abra las persianas o encienda y apague las luces del salón o cocina, cerrar la puerta con varias vueltas de llave o no dejar objetos de valor.

Además, la Ertzaintza ha subrayado que, si el robo ya se ha cometido, no hay que tocar ni mover nada, no hay que cambiar nada de sitio y no hay que cerrar ninguna puerta o ventana si estuvieran abiertas.