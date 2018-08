Sociedad

El 'picchiatore seriale'

Enviado a prisión el 'agresor en serie' donostiarra detenido en Milán

eitb.eus

01/08/2016

La Policía italiana ha difundido el vídeo de una de sus agresiones, captada por una cámara de seguridad.

El joven donostiarra de 23 años que la semana pasada fue detenido en Milán (Italia) acusado de cometer al menos 10 agresiones a viandantes sin motivo ha sido enviado a prisión por el juez instructor Livio Cristofano, según informa la prensa local.

El joven, que trabaja como dj y que al parecer estaba en Italia de vacaciones, está acusado de lesiones, con los agravantes de ausencia de motivos y de premeditación.

Según la Policía italiana, las agresiones venían motivadas por un 'juego' conocido en EE. UU. como knockout game, que consiste en noquear a paseantes de un puñetazo. Sin embargo, su abogada lo niega y argumenta que el donostiarra "es un joven muy problemático".

Todos los ataques fueron cometidos con el mismo modus operandi: el joven pedía indicaciones en inglés a diferentes viandantes y, posteriormente, les golpeaba repentinamente.

Ante la Policía, el donostiarra ha ofrecido una única explicación: "me daban indicaciones erróneas". El joven también tuvo una insólita petición para las Fuerzas de Seguridad: "no digáis nada a mis padres". Sin embargo, su familia no solo se encuentra ya camino de Milán, sino que además su detención tuvo un amplio seguimiento en los diarios italianos y su rostro ha sido dinfundido en los principales medios del país.

Posibles agresiones también en Donostia

La Policía Municipal de Donostia-San Sebastián ha confirmado que ha abierto una investigación por una serie de agresiones sin motivo cometidas en la calle.

Al parecer, al menos tres víctimas han reconocido el rostro del joven tras trascender la noticia de su arresto en Italia.

La Policía difunde un vídeo

La Policía italiana dispone de "muchos indicios" en su contra, como imágenes capturadas por diferentes cámaras de seguridad.

De hecho, las Fuerzas de Seguridad han difundido un vídeo en el que se ve a una víctima huyendo mientras es perseguido por el joven vasco.

En estas imágenes, la víctima busca refugio en el vestíbulo de una casa, pero la agresión continuó allí también hasta que una tercera persona interviene y la detiene. Finalmente, el joven emprende la huida.

La Policía tiene conocimiento de al menos 10 agresiones, aunque maneja la hipótesis de que haya habido más que no han trascendido, por lo que ha animado a las posibles víctimas a presentar denuncia.

