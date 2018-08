Sociedad

60.000 menores desaparecen cada año en China

25/05/2010

La compra de niños por familias parece situarse en el origen de este fenómeno, ya que muchas parejas que no pueden tener hijos o quieren asegurarse de tener un varón optan por acudir a mafias.

Unos 60.000 niños y niñas desaparecen de sus hogares cada año en China y asociaciones de padres como la Liga de Padres de Niños Perdidos o Baby Come Home se enfrentan a esta problemática.



El Día Internacional de los Niños Desaparecidos recuerda a los menores víctimas de redes de prostitución, venta de menores o tratantes de esclavos.



La ley china no castiga a los compradores de niños si éstos los devuelven a sus verdaderos progenitores. La compra de niños por familias parece situarse en el origen de este fenómeno, ya que muchas parejas que no pueden tener hijos -y no pueden permitirse una adopción legal- o quieren asegurarse de tener un varón optan por acudir a mafias, especialmente en las zonas más rurales pobres.

Baby Come Home se dedica a colgar foto de niños desaparecidos en su web y de los 4.000 casos que ha publicado, se han resuelto satisfactoriamente 120.

La policía china ha impulsado campañas entre 2009 y 2010, que se han saldado con la detención de unos 18.000 traficantes.