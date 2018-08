Sociedad

Sabotaje

Atacan la cocina de 'Zaporeak', que ayuda a refugiados en Grecia

EiTB.EUS

15/08/2016

El proyecto se encuentra en la isla griega de Quíos, y prepara diariamente comida para 1.300 refugiados. Pese al sabotaje, los voluntarios lograron dar la misma ayuda que cualquier otra jornada.

La cocina del proyecto solidario 'Zaporeak', que diariamente prepara 1.300 raciones de comida para otros tantos refugiados que se encuentran en la isla griega de Quíos, fue atacada en la madrugada del sábado al domingo. Los voluntarios de la iniciativa, liderada por la Asociación Gastronómica de Intxaurrondo de San Sebastián, se encontraron con los alimentos por el suelo y con que todo el trabajo que habían preparado para la jornada del domingo quedaba inutilizado; así y todo, con su esfuerzo y con la ayuda de otros voluntarios presentes en la isla, lograron su propósito de preparar comida para 1.300 refugiados, tal y como estaba previsto y hacen cada día.

Hoy a la noche han atacado nuestra cocina, pero que sepan que no nos pararán y que seguiremos dando de comer! pic.twitter.com/iB1CTBGNCw — Zaporeak-Sabores (@ProyectoSabores) 14 de agosto de 2016

En un vídeo colgado por 'Zaporeak' en su página de Facebook, Daniel Rivas, coordinador del proyecto, ha explicado que ya habían recibido amenazas por su labor con los refugiados. No obstante, aunque ahora desconocidos hayan pasado "a la acción", Rivas destaca "la capacidad de reacción" de todos los voluntarios de ‘Zaporeak’, que lograron superar el sabotaje en un tiempo récord.

Miguel Vallet, también coordinador de la iniciativa, destacaba la ayuda recibida por los colectivos SMH, Drops in the Ocean y CERST: "He enviado un mensaje con fotos de lo sucedido a las siete de la mañana, y para las siete y media ya habían dicho que venían", relata. En unos minutos, tenían organizado el menú para el domingo, y horas después los refugiados de Quíos podían comer, como cada día, en la cocina de 'Zaporeak'.

"Que lo sepáis", lanzaba el cocinero Jon García, dirigiéndose a quienes han llevado a cabo el ataque, "un día más, vamos a dar de comer", concluía.

mer", concluía.