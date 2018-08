Sociedad

Violencia machista

Aburto: «Respetar, denunciar y ayudar para que 'no' sea siempre 'no'»

Agencias | Redacción

18/08/2016

Así se ha expresado en la presentación de campaña diseñada para prevenir agresiones sexistas en la Aste Nagusia, de la que también forman parte Bilboko konpartsak y alrededor de 900 comercios.

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha pedido a los bilbaínos que en esta Aste Nagusia hagan suyos los verbos "respetar", "denunciar" y "ayudar" "para que la fiesta sea sólo fiesta y podamos disfrutarla con alegría en un clima de tolerancia y respeto y sin incidentes". "Respetar, denunciar y ayudar para que No sea siempre No", ha dicho en la presentación de la campaña diseñada para prevenir agresiones sexistas en la Aste Nagusia bilbaína.

Dentro de esa campaña, se instalará en el Arenal un punto de información para que la ciudadanía conozca los recursos con los que cuenta en el caso de que suceda una agresión sexista. Además, el Ayuntamiento de la capital vizcaína ha editado una guía informativa sobre cómo identificar y responder ante las agresiones sexistas.

Está previsto, asimismo, repartir 30.000 chapas con el lema de la campaña, "No es No", y 15.000 tarjetas con los teléfonos de atención que el Ayuntamiento pone a disposición de posibles agredidas, así como 300 carteles con la imagen de la campaña, Marijaia extendiendo su mano abierta como muestra de rechazo a las agresiones.

En la presentación de la campaña también ha tomado la palabra la concejala del Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, quien ha instado a extender el mensaje "No es No" y ha recordado que "cualquier expresión, por pequeña que sea, de invadir el espacio y el cuerpo de las mujeres, los tocamientos, esos piropos que no son piropos, las insistencias y el no aceptar el primer no como respuesta son agresiones".

"Ligoteo sano"

Del mismo modo, ha querido subrayar que los hombres tienen "el deber social de rechazar los comportamientos y actitudes sexistas", recordando que "no cabe la pasividad". "En fiestas, de noche, de día, de juerga, no todo vale. Y, de la misma manera que un sí es sí, un no es un no. Apostemos por el ligoteo sano y libre", ha apostillado.

En parecidos términos se ha manifestado la portavoz de Bilboko Konpartsak Oihana Pascual, que ha denunciado que las agresiones sexistas "son reflejo de la realidad machista en la que vivimos", ahondando en que "es responsabilidad de todas las personas identificar e intervenir ante cualquier sospecha de agresión contra las mujeres".

Además de los carteles con la imagen de Marijaia contra las agresiones, la campaña municipal incluye la instalación de un punto de información en el Arenal, el principal recinto festivo, en el que se repartirán 5.000 guías sobre cómo identificar y responder ante las agresiones.

Unos 900 comercios y locales hosteleros se adherirán a la campaña, con 700.000 servilletas con el lema "No es No" y el reparto de 6.000 tarjetas con los números de teléfono de la Policía Municipal, del servicio local de urgencias sociales y del área municipal de Igualdad, para facilitar las denuncias.