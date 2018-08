Sociedad

Cientos de personas acuden a la fiesta de la escuela pública vasca

06/06/2010

Isabel Celaá ha participado en la decimonovena edición de esta fiesta. Renfe ha reforzado su servicio de trenes de cercanías para acudir a la localidad alavesa de Amurrio.

La localidad alavesa de Amurrio ha celebrado la fiesta de la escuela pública vasca que, bajo el lema "Geroa landuz" (Labrando el futuro), reivindica la importancia de "sembrar hoy para recoger mañana", según han destacado los organizadores.



Cientos de personas han participado en la decimonovena edición de esta fiesta, en la que a través de distintas actividades se ha tratado también de defender el entorno medioambiental.



Numerosos dirigentes políticos se han acercado, entre ellos la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Isabel Celaá, quien ha afirmado que su Departamento quiere hacer de la Escuela Pública "cada vez más plural y cada vez más fuerte" para que pueda "liderar los cambios que se avecinan, entre ellos el cambio de modelo económico, sobre la modernización de las

tecnologías, el trilingüismo o los valores".



Programa

El espacio festivo ha estado dividido en ocho zonas dedicadas a información, venta y comida; a la música hip-hop; a talleres y espectáculos de calle; a kalejira; otro para teatro y conciertos; un espacio deportivo y dos más infantiles.

Dentro del programa festivo, en la plaza de Amurrio se han repartido pintxos de pollo y paella. De cara a la tarde la oferta musical ha venido de la mano de Bizardunak y los grupos locales From lost to the river y Sokaide.

Renfe ha reforzado su servicio de trenes de cercanías para acudir a la localidad alavesa de Amurrio.