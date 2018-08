Sociedad

Alokabide desahucia a una mujer con tres hijos en Gasteiz

15/09/2016

La mujer, víctima de la violencia machista, ha explicado que no ha podido pagar el alquiler después de que Lanbide le retirase las ayudas sociales.

Una mujer con tres hijos menores ha sido desahuciada hoy de su piso en Vitoria-Gasteiz por la sociedad del Gobierno Vasco que gestiona las viviendas de alquiler protegido, Alokabide, tras haber acumulado una deuda de 9.000 euros por impago de la renta durante 22 meses.

El desahucio se ha ejecutado está mañana en el barrio de Zabalgana de la capital alavesa. La Ertzaintza ha tenido que intervenir para abrir paso a la comitiva judicial al portal del inmueble, ante el que se han concentrado docenas de personas convocadas por Kaleratzeak Stop Álava, y se han registrado momentos de tensión.

Anastasia, la mujer de origen subsahariano que ha sido obligada a desalojar hoy su vivienda, ha tenido que ser atendida por una ambulancia afectada por una crisis de ansiedad.

Antes de ser trasladada a un centro hospitalario, ha explicado que ha acumulado una deuda con Alokabide de 9.000 euros a lo largo de 22 meses en los que no ha podido pagar el alquiler por falta de ingresos, después de que Lanbide le retirase las ayudas sociales.

"Alokabide y Lanbide nos dan oportunidades a las personas sin recursos para luego dejarnos en la estacada cuando más lo necesitamos", ha denunciado Anastasia, quien vive con dos hijos de siete y tres años y tiene un tercer hijo bajo tutela de la Diputación alavesa.

Ha precisado que no ha pagado el alquiler porque no tenía ingresos para hacerlo y ha señalado que, ahora que vuelve a cobrar ayudas sociales, Alokabide no ha aceptado su propuesta para saldar su deuda a plazos.

Tras indicar que lleva 20 años viviendo en Vitoria-Gasteiz y que es víctima de violencia de género, Anastasia también ha dicho que las instituciones le han ofrecido a última hora trasladarse junto con sus hijos a una habitación de un piso tutelado.

El portavoz de Kaleratzeak Stop Álava, Arturo Val, ha informado de que en el primer trimestre de este año Alokabide ha ejecutado 57 desahucios, al tiempo que ha denunciado las "se desahucia a familias con o sin menores".

"Es una absoluta vergüenza que Alokabide eche a la gente a la calle. Es un fracaso de las instituciones. Alokabide es la que más desahucia, más que los bancos", ha asegurado.