las modistas que cosían ropa de bebé desparaecen. no hay relevo.

Sociedad

13/11/2016

las modista artesanas que cosen ropa para niños a mano, están despareciendo. NO se está produciendo un relevo generacional. la razón más importante por la uqe las jóvenes no se dedican profesinalmente a este oficio, es porque no se paga lo que es debido. Es unaprofesión reconocida pero no se paga. es loq ue dicen las profesioales.