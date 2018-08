Sociedad

Kontsumobide alerta de 'malas prácticas' de comerciales de gas y luz

Agencias | Redacción

14/11/2016

Estos comerciales "afirman pertenecer a la empresa contratada o a alguna entidad oficial de reconocido prestigio". El Instituto recomienda no facilitar facturas ni documentos.

El Instituto Vasco de Consumo Kontsumobide ha informado este lunes que ha recibido quejas y denuncias sobre el proceder de comerciales de algunas compañías de gas y de electricidad que acuden a los domicilios particulares con estrategias de venta "agresiva y engañosa" con el fin de cambiar a las personas de compañía.

Las malas prácticas detectadas hasta el momento tienen como gancho principal una promesa en la rebaja de las facturas o la aplicación de una tarifa más beneficiosa. "Sin embargo, el verdadero propósito que esconden es la firma de un contrato para cambiar a otra compañía distinta que, además, no garantiza una reducción en el recibo a fin de mes", ha advertido.

Según ha informado, las estratagemas más habituales consisten en afirmar "falsamente" que pertenecen a la compañía contratada por la persona consumidora y piden mirar una factura con la disculpa de acceder al tipo de tarifa o comprobar que los precios aplicados se ajustan a la última actualización publicada en el Boletín Oficial del Estado. "Justifican que desconocen esos datos porque los gestiona otro departamento de la empresa", ha indicado.

Otra de las técnicas utilizadas es afirmar que representan a la compañía que ha resultado como única adjudicataria en la última subasta de electricidad o señalar que todas las empresas del sector se han fusionado y que solo una de ellas se encargará de la comercialización.

"Presionan para cambiar a esa empresa para poder beneficiarse de los mejores precios y en algunos casos, llegan a insinuar que, en caso contrario, podría producirse un corte en el suministro", ha alertado.

También se presentan como personal de entidades de prestigio, como el Ente Vasco de la Energía (EVE) o alguna Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora (OMIC) e invitan a contratar con una determinada empresa, que según su opinión cualificada, dispone de una oferta comercial mucho más competitiva.

Consejos

Ante estos hechos, Kontsumobide recuerda a las personas consumidoras y usuarias que deben ser "cautas" con las visitas de comerciales a domicilio y ha lanzado varias recomendaciones:

- Exija al personal comercial que se identifique convenientemente.

- No facilite como facturas o documentos donde aparezcan nuestros datos personales, las características de nuestra contratación o cualquier otra información sensible. "No permitas que saquen fotografías a tu DNI o a facturas anteriores", subraya.

- Recuerde que las entidades oficiales, como el Ente Vasco de la Energía o las OMICs, no mantienen ninguna relación comercial con ninguna empresa ni efectúan recomendaciones sobre una determinada firma.

- Si se desea cambiar de compañía, infórmese antes de forma crítica, analizando aspectos como los extras, el periodo de facturación o la tarifa.

- Denuncie ante Kontsumobide o ante la OMIC en el caso de detectar una práctica "incorrecta".

- Si se firma un nuevo contrato, exija una copia para conocer bien las condiciones e insiste en que se dispone de 14 días para desistir del contrato, es decir, para echarse atrás y dejarlo sin efecto sin explicar el porqué ni sufrir ninguna penalización.