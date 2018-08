Sociedad

Suceso

Muere una mujer en Tenerife a manos de su ex yerno

Redacción

20/06/2010

El hombre y presunto autor de la muerte, que ya ha sido detenido. La ex mujer del agresor y su actual pareja han logrado escapar del ataque.

Una mujer de 78 años ha muerto en Tenerife, presuntamente a manos de su ex yerno. El hombre tenía una orden de alejamiento hacia la víctima.

Los hechos se han producido en el municipio de La Guancha, al noroeste de la isla, cuando el presunto homicida, de 47 años, pretendía entrar en la vivienda de su ex pareja y mostraba síntomas de embriaguez.

El hombre ha conseguido romper la puerta y ha entrado en la vivienda, donde residen su ex pareja el actual novio de ésta y la madre de ella. Los dos primeros han logrado escapar, el agresor ha golpeado con un palo a su ex suegra, a quien supuestamente culpaba de la separación de su ex mujer, a la que había amenazado de muerte en varias ocasiones.

El cuerpo de la víctima, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, fue encontrado en una

habitación de la vivienda. Los agentes han apreciado signos de violencia en la vivienda y han procedido al registro de la casa donde, oculto en el garaje, han localizado al hombre, quien esgrimía entre sus manos un palo con el que ha amenazado a los agentes.

Tras examinar el cuerpo de la víctima han confirmado que la muerte se ha producido de forma violenta por un golpe en la cabeza con un objeto contundente y que la mujer no ha podido defenderse por ser una persona de movilidad reducida y edad avanzada.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha precisado que el hombre tenía una orden de alejamiento de su ex mujer dictada el 27 de abril de este año.

La Guardia Civil había informado de que la orden que pesaba sobre el hombre era para alejarse de su ex suegra y no de la hija de ésta.