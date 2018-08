Sociedad

Vitoria-Gasteiz

Seis detenidos por la presunta trama de prostitución de Sansoheta

14/11/2016

La Ertzaintza ha detenido a 6 personas presuntamente relacionadas con la presunta trama de prostitución en la que están implicados varios menores del centro Sansoheta tutelado por la Diputación de Álava.

Por el momento no ha trascendido más información al respecto, aunque se trataría de supuestos clientes que habrían pagado a los jóvenes para mantener relaciones sexuales con ellos. Uno de los seis detenidos es un psicólogo de menores que ya se encuentra en prisión.

Relacionado con el caso, el diputado general de Álava, Ramiro Gonzalez, ha defendido que los técnicos del Servicio foral del Menor comunicaron el pasado mes de abril "tanto a la Policía, como la Fiscalía y la autoridad judicial" la denuncia presentada por la madre de un menor residente en el centro de Sansoheta con "sospechas de posibles contactos sexuales", pero ha indicado que la investigación de la Policía Local "no llegó a ningún sitio", ya que "no pudieron comprobar las sospechas".

Además, ha defendido que los Servicios de la Diputación de Álava "siguieron esta situación, tanto en el plano de la investigación policial como en la atención al menor", aunque el protocolo con el menor que fue "tremendamente complicado de seguir" porque se ausentaba del centro "con frecuencia". Gonzalez ha explicado que este joven no está sometido a ninguna medida penal o a un internamiento, y que "ni siquiera, la Diputación de Álava tiene su tutela", que pertenece a su madre.

Por otro lado, ha sido preguntado por la detención de un psicólogo y ha confirmado que este hombre no prestaba servicios para la Diputación alavesa desde el año 2015 y que no había tenido contacto a través de la Diputación alavesa con los menores. Además, ha insistido que dado que se ha decretado el secreto de sumario no tienen mucha información sobre el transcurso de la investigación pero ha vuelto a confirmar que han apartado a un trabajador del centro Sansoheta porque "en el curso de las investigaciones apareció citado su nombre".

En este contexto, la Asociación Clara Campoamor se ha personado esta mañana como acusación popular en esta causa, y ha incidido en que cuando se levante el secreto de sumario hará hincapié en la necesidad de que la investigación se dirija también a descubrir la identidad de los clientes que son "los verdaderos delincuentes".