Sociedad

Juzgado de Gernika

Archivada la causa por la intoxicación de dos hermanos en Lekeitio

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/11/2016

Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario y uno de ellos falleció como consecuencia de la ingesta de cicuta.

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Gernika ha dictado un auto por el que se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo del procedimiento penal incoado como consecuencia de la intoxicación por ingesta de cicuta de dos hermanos de Lekeitio, menores de edad, según ha informado el TSJPV.

La intoxicación con cicuta se produjo el 26 de junio de 2015 en Lekeitio y, como consecuencia de ello, los dos hermanos tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario. Uno de ellos falleció finalmente.

Posteriormente, el padre de los dos hermanos fue detenido y el juez decretó libertad provisional para él, aunque le impuso una serie de medidas cautelares.

En un comunicado, el juez del caso ha precisado que dicha resolución se ha dictado tras la práctica de las diligencias en relación a las personas investigadas, un total de tres.

El juez instructor explica en su fallo que decreta el sobreseimiento y archivo por la ausencia de acusación, a pesar de que se encontró en el ordenador del padre una imagen de un terreno con plantas silvestres de cicuta y que en el exprimidor de su casa se detectaron restos de esta planta venenosa. Explica el juez que el ministerio fiscal "mantiene" que en las fechas en las que se incautaron los anteriores objetos la vivienda del padre no estaba precintada, que no se comprobaron las huellas dactilares del exprimidor ni se pudo precisar cuanto tiempo llevaba la cicuta en el exprimidor, por lo que la fiscalía considera que "no ha quedado acreditada la participación (del padre) en la ingesta de cicuta por parte de los menores".

En cuanto a la madre y la otra persona investigada, la fiscalía señala que del análisis de sus ordenadores y teléfonos móviles no se desprende "intervención que pudiera dar lugar a responsabilidad penal".