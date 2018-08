Sociedad

Abusos sexuales en Euskadi

Uno de cada cinco menores sufre abuso sexual y la mayoría lo oculta

Agencias | Redacción

15/12/2016

La gran mayoría de los casos ocurren en el seno de la familia y no se detectan porque la víctima no lo cuenta, y cuando lo hace, porque no se cree su versión.

Vídeos (1) Uno de cada cinco menores sufre abusos sexuales Uno de cada cinco menores sufre abuso sexual, en su mayoría por parte de algún adulto familiar o del entorno cercano, y entre un 90 y 98 % lo silencia y lo oculta. Estos datos se desprenden de estudios e investigaciones llevadas a cabo por diferentes organizaciones y que se han incluido en el 'Informe Abusos Sexuales en la Infancia 2016', difundido hoy en Bilbao y elaborado a raíz de entrevistas a profesionales de los distintos campos implicados en este asunto. Dicho informe, que hace hincapié en los aspectos cualitativos del problema, es el primero de estas características que se realiza en el País Vasco y tiene como objetivo "contextualizar y visibilizar" los abusos así como concienciar a la ciudadanía para su detección precoz y para "romper el silencio" sobre estas graves prácticas. "Llama la atención la impunidad en torno a los abusos sexuales en la infancia", según ha explicado en conferencia de prensa la responsable de la asociación Eraikiz, Aitziber Bañuelos, coordinadora de este proyecto, ya que la víctima "lo oculta" y se carece de información y de datos tanto para actuar contra el victimario como para establecer la magnitud del problema. "Entre el 90 y el 98 % de los casos no se detectan", ha recalcado. Esta circunstancia, unida a que en muchas ocasiones no se cree la versión del menor cuando lo cuenta, hace que las víctimas se sientan "desamparadas" y no pidan ayuda, por lo que "no se sienten acompañadas ni pueden reconstruirse socialmente ni tener una buena vida". Además, al tratarse de unos actos cometidos por personas del entorno cercano (familia, colegio, actividades de tiempo libre), se ejerce "sin violencia directa, solo con abuso del cariño y de la autoridad", por lo que genera en el menor sentimientos de culpa. Los factores Bañuelos ha enumerado las "creencias erróneas" sobre los abusos sexuales en la infancia, y ha destacado, entre ellos, que no se delimita a una clase social o económica, ni responde a un perfil determinado, sino que puede ocurrir a cualquiera. "En las familias se alerta a los menores sobre los peligros que vienen de fuera, pero en estos casos, el riesgo está dentro", ha remarcado. El trabajo también ha establecido los factores que pueden favorecer los abusos y entre ellos, precisamente, se encuentra el modelo familiar imperante, que es "patriarcal y jerárquico", y en el cual no se plantea denunciar a la propia familia. Otros factores novedosos son las nuevas tecnologías que facilitan las redes de pederastia.

