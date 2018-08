Sociedad

Amenazado en Durango

Markel Ganboa: 'La ley ha avanzado, pero en la calle no está superado'

Redacción

28/06/2010

Este joven durangués, de 20 años, ha recibido varias cartas amenazándole por su condición sexual. Siente pena porque todavía haya "gente que piense y actúe así".

Markel Ganboa vive en Durango (Bizkaia) y tiene 20 años. Durante el año pasado recibió dos cartas en las que se le amenazaba debido a su condición sexual. ETB ha recogido su testimonio.

Todo comenzó durante las fiestas de San Fausto del año pasado. Según relata Markel, cuando volvía a casa encontró una carta a su nombre en el buzón. En la misiva encontró su nombre rodeado por una diana de tiro y expresiones ofensivas como "maricón de mierda" y "rojo de mierda".

Al día siguiente, acompañado por su familia, denunciaron los hechos ante la Policía. Esa misma noche, escucharon ruidos alrededor de la vivienda. "No le dimos importancia porque eran fiestas y las txosnas estaban al lado de casa", dice Markel, pero al regresar su hermano de las fiestas encontró una segunda carta bajo el felpudo. Esta segunda nota contenía amenazas de mayor gravedad.

La familia amplió la denuncia, lo denunció ante la prensa e hicieron una concentración en Durango en la que se reunieron unas cien personas para denunciar las amenazas.

Markel relata que su vida cambió a raíz de las amenazas. "Durante los primeros meses tenía que salir acompañado de alguien", dice, añadiendo que temía que "el que le había amenazado podía estar delante".

Markel siente impotencia al no poder hacer nada ante las amenazas. "Hoy por hoy me cuesta más dormir porque a la mínima que escucho un ruido me altero".

El joven durangués dice que es una pena "que en los años en que estamos haya gente que piense y actúe así".

También alega que los colectivos gays no lo tienen todo conseguido. "El tema de la ley está ya muy avanzada, en la calle no está todavía superado". Por ello, dice que son necesarias las reivindicaciones de los colectivos de liberación.