Begoña Huarte y Mikel Zuluaga dicen que volverán a intentarlo

31/12/2016

Los activistas vascos, acusados en Grecia de facilitar la inmigración ilegal al intentar transportar a ocho refugiados a Italia, están en libertad bajo fianza.

Los activistas vascos Begoña Huarte y Mikel Zuluaga, acusados en Grecia de facilitar la inmigración ilegal al intentar transportar a ocho refugiados desde Grecia a Italia, han señalado, tras su puesta en libertad bajo fianza, que volverán a intentarlo.

La jueza que ha instruido el caso les ha impuesto a cada uno una fianza de 2.000 euros, un plazo de pago de doce días, y la prohibición de abandonar Grecia mientras no hayan abonado la citada cuantía.

En una entrevista difundida por la revista en internet "Pikara Magazine", los dos activistas se han mostrado "orgullosos" de lo que han hecho y han considerado que "hay que seguir intentándolo".

Esta vez "no nos ha salido bien, pero de esto se aprende y volveremos de nuevo", ha señalado Zuluaga. Ambos han acusado a los Gobiernos europeos de "no cumplir" los derechos humanos y se han confesado "apenados" por no haberse llevado con ellos a los refugiados.

Sin embargo, se han manifestado satisfechos por haber logrado el objetivo político de su acción de desobediencia civil. El objetivo es "romper la barbarie que hacen las fronteras", ha señalado Zuluaga.

Huarte ha explicado que los activistas planificaron "minuciosamente" y con "mimo" su acción para no poner en peligro a los refugiados.

Recibimiento

Por otra parte, tras su puesta en libertad, los dos activistas han sido recibidos calurosamente en el City Plaza de Atenas, un hotel ocupado por familias refugiadas, quienes les han agradecido su acción de desobediencia civil y la lucha por los derechos humanos.

Impresionante recibimiento a Mikelon, Bego, Behrouz, y Rahin en el City Plaza, hotel ocupado por familias refugiadas en Atenas. Lagrimita. pic.twitter.com/F3qSX0ObJw — Hibai Arbide Aza (@Hibai_) 31 de diciembre de 2016

