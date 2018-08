Sociedad

Conferencia en Pamplona

Marty Baron, en Navarra: 'La prensa es ahora más importante aún'

AGENCIAS | REDACCIÓN

26/01/2017

El director del 'Washington Post' ha ofrecido una conferencia ante más de 400 personas en la Universidad de Navarra.

El prestigioso director del Washington Post, Marty Baron, ha afirmado en una conferencia impartida en Pamplona/Iruña que el periodismo se ha visto reforzado durante y después de las últimas elecciones de EEUU. "Gran parte del pueblo de Estados Unidos ha empezado a pensar el papel imprescindible de la prensa en una democracia, ahora aún más importante que antes", ha indicado.

Baron ha impartido una clase magistral este jueves en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra ante más de 400 alumnos y profesores. En su conferencia ha hablado sobre el futuro de la profesión.

Según ha dicho, "nuestra misión es ser periodistas independientes". "No estamos aliados con ningún partido ni con ningún político, sino con la verdad. En Estados Unidos y el resto del mundo estamos acostumbrados a investigar, verificar los hechos y publicarlos", ha aseverado.

En su intervención, el director del Washington Post ha señalado, por otro lado, que "los lectores creen que no deben buscar la información, sino que ésta llegará a ellos a través de Google y las redes sociales". "Como periodistas, tenemos que entenderles y cambiar la forma de contar historias", ha expuesto.

"No es solamente una manera de difundir los contenidos. Hay una nueva forma de contar historias: más suelta, conversacional y flexible", ha señalado, comparando esa clase de narrativas a la charla que se mantiene con un amigo o un familiar.

Así ha animado a los periodistas a aprovechar las nuevas herramientas como el vídeo, el audio o las redes sociales. En su opinión, es importante que los medios las empleen para difundir sus contenidos porque gran parte de los lectores reciben información a través de ellas.

El periodista Martin Baron (Florida, 1954) fue nombrado director de The Washington Post en 2013 y unos meses después el propietario de Amazon, Jeff Bezos, compró el histórico diario. Desde ese puesto, Baron se encarga de las ediciones impresa y digital del periódico, que cuenta con 650 periodistas. En este tiempo, el Post ha superado en audiencia al The New York Times y ha ganado cuatro Premios Pulitzer.

Antes de incorporarse al diario de Washington, Baron dirigió The Boston Globe durante 11 años, etapa en la que el diario ganó seis Premios Pulitzer. En 2004, la National Press Foundation le nombró Editor del Año.

Spotlight, ganadora del Óscar a la mejor película el año pasado, mostró el trabajo de Baron y su equipo del Boston Globe, que destapó escándalos de pederastia cometidos por sacerdortes y ocultados sistemáticamente por la Iglesia durante décadas en Massachussets.

Massachussets.