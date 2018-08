Sociedad

Abusos sexuales

El exprofesor de Gaztelueta defiende su inocencia

Agencias | Redacción

28/01/2017

Ha defendido su 'total inocencia' en una carta enviada al al director y profesorado del colegio.

El exprofesor del colegio Gaztelueta de Leioa (Bizkaia), imputado por presuntos abusos sexuales a un alumno menor de edad al que dio clases, ha defendido su "total inocencia" en una carta remitida al director y profesores del centro educativo.

En la misiva, enviada anoche a los responsables del centro, el acusado, para el que el juez que instruye el caso ha dictado un auto de procesamiento e impuesto una fianza de 40.000 euros, asegura "sufrir" por la situación que atraviesa el alumno denunciante a quien, afirma, "siempre traté de ayudar en su dificultades, igual que a tantos otros".

Tras reiterar que "yo no soy el culpable y no entiendo qué motiva las acusaciones" expresa sentirse "arrollado y atropellado por un tren que parece que nunca se vaya a detener", en referencia a las informaciones que sobre el caso aparecen en los medios de comunicación. "Aunque me tranquiliza la certeza de mi inocencia, con frecuencia siento tensión y angustia", añade.

El imputado asegura también que se siente "despojado de la vocación profesional que amaba y que me hacía feliz, y desgraciadamente, sé que en este terreno no hay viaje de retorno". ¿Quién te cree cuando la opinión pública te condena de antemano?, se lamenta. "Todo esto es muy duro no solo para mí, también para mi familia, que lo está pasando muy mal, con un sufrimiento prolongado, a la espera de que todo se aclare" agrega.

Señala por último que "confío en poder defenderme en el juicio ya que, hasta ahora, apenas he podido hacerlo pues, por desgracia, el "sistema" es así y parece que la presunción de inocencia ya no existe.