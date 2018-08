El problema del agua líquida en Marte

Los científicos de Marte están luchando con un problema, porque muchas pruebas indican que el antiguo Marte estaba húmedo, con agua fluyendo y acumulándose en la superficie del planeta, pero la existencia de agua líquida era más que complicada.

De acuerdo con un nuevo análisis de los datos de Mars Rover Curiosity de la NASA, Marte tenía demasiado poco dióxido de carbono hace unos 3.500 millones de años para proporcionar suficiente efecto invernadero para el deshielo.

La misma roca madre marciana en la que Curiosity encontró sedimentos de un antiguo lago ,donde los microbios podrían haber prosperado, es la fuente de la evidencia que agrega al dilema acerca de cómo tal lago podría haber existido. Curiosity no detectó minerales de carbonato en las muestras del lecho de roca que analizó.

El nuevo análisis concluye que la escasez de carbonatos en ese lecho de roca significa que la atmósfera de Marte cuando el lago existía - hace unos 3.500 millones de años - no podría haber tenido mucho dióxido de carbono.

Aún que hubiera 100 veces más, sería difícil

Thomas Bristow, del Centro de Investigación Ames de la NASA, en Moffett Field, California, dijo en un comunicado: "Hemos estado particularmente impresionados por la ausencia de minerales carbonatados en la roca sedimentaria que el rover ha examinado. Sería muy difícil obtener agua líquida aunque hubiera cien veces más dióxido de carbono en la atmósfera que lo que nos dice la evidencia mineral en la roca".

Bristow es el investigador principal para el instrumento de Química y Mineralogía (CheMin) sobre Curiosity y autor principal del estudio que se publica esta semana en PNAS.

