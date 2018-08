Sociedad

Conferencia del Sida

El impacto de la crisis en lucha contra el Sida, a debate en Viena

Redacción

18/07/2010

En el denso programa de la XVIII Conferencia Internacional del Sida se revisarán también los últimos avances médicos contra el VIH. En 2008, dos millones de personas murieron debido a esta enfermedad.

audios (1) 6 millones de enfermos an África no tienen acceso al tratamiento

La XVIII Conferencia Internacional del Sida comienza hoy en Viena con el reto de mitigar los efectos de la crisis económica en la lucha contra una epidemia que afecta a más de 33 millones de personas y ha segado ya 25 millones de vidas.



Unos 25.000 participantes, entre los que se contarán científicos, activistas, políticos y caras conocidas como el ex presidente estadounidense Bill Clinton y el filántropo Bill Gates, recordarán al mundo que el sida sigue siendo sinónimo de discriminación y muerte para demasiada gente en el mundo.



El lema "Derechos aquí y ahora", presidirá la reunión que dura hasta el próximo viernes, para dar visibilidad a la reivindicación de que los afectados más vulnerables deben de recibir un tratamiento adecuado y no ser estigmatizados ni criminalizados.



Onusida, la agencia de Naciones Unidas para el sida, calculó el año pasado que para lograr esa meta se necesitarían 25.000 millones de dólares, pero sólo cuentan con 11.300 millones, y las dificultades económicas de muchos países donantes no generan precisamente esperanzas.



"No podemos dejar que la crisis económica nos paralice. Una madre no debería tener que elegir entre seguir el tratamiento del sida y alimentar a sus hijos", ha afirmado Michel Sidibé, director de Onusida.



En el denso programa de la reunión se revisarán también los últimos avances médicos contra el sida, una enfermedad mortal en los países pobres si no es tratada, pero considerada como crónica en los ricos debido a la alta esperanza de vida lograda con los antirretrovirales (ARV).



Las cifras del sida siguen siendo escalofriantes. Sólo en 2008, dos millones de personas murieron y otros 2,7 millones se infectaron con el VIH, el 97% de ellos en países pobres o en vías de desarrollo.