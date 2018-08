Sociedad

XXXVI edición

Cursos de Verano de la UPV/EHU, 15 ciclos y 182 actividades

AGENCIAS | REDACCIÓN

22/03/2017

La rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, ha asegurado que comenzarán el 7 de junio y finalizarán el 15 de septiembre. Este miércoles se abre la matrícula para esta nueva edición.

La XXXVI edición de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) contará con 15 ciclos propiamente dichos y 182 actividades, que comprenderán 137 cursos, talleres, escuelas y jornadas profesionales, además de 20 congresos, 5 actividades abiertas y los 20 cursos online que se celebran a lo largo de todo el año. En concreto, se celebrarán 24 cursos en euskara, dos en francés y 20 en inglés.

La rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, ha presentado este miércoles en rueda de prensa estos Cursos de Verano, que comenzarán el 7 de junio y finalizarán el 15 de septiembre, y los ha definido como "una de las señas de identidad" de la universidad.

Además de por Balluerka, la relación con la actualidad también ha sido destacada por el subdirector de la Fundación BBVA, Vicente Gutiérrez. La principal entidad colaboradora privada de estos Cursos mantiene que "realizan una labor de difusión a la sociedad del conocimiento de calidad".

Entre las actividades de este año cabe destacar el Congreso FQMD (Frontiers in Quantum Materials and Devices) que llegará de la mano del DIPC (Donostia International Physics Center) y que estará coorganizado por la Universidad de Harvard. Participarán invitados de las universidades de Berkeley, Stanford o Columbia.

Nuevamente estará presente Juan Ignacio Cirac, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, y premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ciencias Básicas.

En esta edición se retomará el ciclo de Arquitectura; se tratarán también el 60 aniversario del Tratado de Roma; el futuro de la UE tras el Brexit; los cursos "Ciberdelincuencia y la seguridad de la información en la empresa del s.XXI", "La economía colaborativa y los nuevos modelos empresariales: su Fiscalidad", "Climate Change in an Era of Uncertainty" y "El viaje de la vida"; la "nueva Gobernanza" y los "retos, errores y aciertos más frecuentes en gobierno abierto". Además se abordarán también cuestiones relacionadas con las áreas de salud, la era digital o el envejecimiento de la sociedad.

Directora de los cursos Carmen Agoués ha asegurado que en Gipuzkoa, además de en el Palacio Miramar, los Cursos se desarrollarán en Zubieta, en el Museo Oiasso de Irún, en Getaria y Oñati. La presencia de Bizkaia y Álava en los Cursos de Verano de la UPV/EHU se consolida, con 19 de las actividades en territorio vizcaíno, en el Bizkaia-Aretoa y en Arratia, y doce en Álava, concretamente en Vitoria, Salvatierra y Laguardia. Además se celebrarán dos cursos en Baiona

Este miércoles se abre la matrícula para esta nueva edición de los Cursos de Verano de la UPV/EHU, que será reducida hasta el 31 de mayo tanto para el público general (15%) como para determinados colectivos (estudiantes, jubilados, desempleados, familias numerosas) en cuyo caso la reducción llega al 50%.