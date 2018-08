Bilboko maristek in vitro ernalketa egin zuen irakaslea hartu beharko dute

Maristas de Bilbao deberá readmitir a maestra que se hizo la fecundación

agencias | redacción

28/04/2017

El Tribunal Supremo ha declarado nulo por discriminatorio el despido que impuso el Colegio Salvador-Maristas de Bilbao a una profesora, que se encontraba en una fase avanzada de fecundación in vitro, al no acreditar el centro religioso en el que trabajaba que el cese no obedeció a dicho tratamiento médico.

La sentencia considera que la congregación religiosa, titular del centro docente Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, no ha ofrecido una justificación "objetiva y razonable" del despido.

Es decir, no ha quedado suficientemente probado que el cese no fuera consecuencia de la fecundación y, por ello, obedeciera a razones ajenas a la vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo alegada por la profesora. Y por ello es nulo.

La trabajadora despedida era profesora de educación infantil y primaria en el Colegio el Salvador-Maristas de Bilbao con una antigüedad de 2005.

Desde el 2009, se había sometido a diferentes tratamientos de fertilidad de reproducción asistida; el último lo inició el 27 de mayo de 2014.

Un mes más tarde, el colegio, que sabía que la profesora estaba sometida a dicho tratamiento, le comunicó por escrito su despido, alegando causas económicas, con fecha de 31 de agosto de ese año.

