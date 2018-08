Sociedad

La Fiscalía pide el archivo del 'caso Cabacas'

05/05/2017

Ha pedido el sobreseimiento provisional del caso al 'no poder determinarse' quién realizó el disparo que mató a Iñigo Cabacas.

La Fiscalía Provincial de Bizkaia ha pedido el sobreseimiento provisional del 'caso Cabacas' al "no poder determinarse" quién realizó el disparo que acabó con su vida.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, Ana Torres, en un auto fechado el 31 de marzo, decretó la apertura de la fase de juicio oral contra tres mandos de la Ertzaintza por un delito de homicidio negligente y archivó las actuaciones contra otros tres agentes. Además, pidió a las partes que solicitaran la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento del caso. La acusación particular ejercida por la familia Cabacas había pedido la imputación de seis ertzainas por homicidio imprudente.

Por su parte, el Ministerio público ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones, puesto que, "pese a los esfuerzos realizados a lo largo de la extensa y pormenorizada instrucción realizada, no ha podido determinarse el autor directo de los hechos, es decir, el agente que materialmente acabó con la vida de Iñigo Cabacas".

Además, cree que "la existencia de una relación de dependencia jerárquica respecto a los autores materiales de un hecho delictivo" no significa, "en sí misma", que el superior "ordene, autorice o tenga conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo" por el subordinado.

Por todo ello, la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional de la causa. En este sentido, recuerda que "tampoco se han podido determinar otras formas de autoría que darían lugar a un reproche en el ámbito penal, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que tiene la Administración Pública por el funcionamiento normal y/o anormal de los servicios públicos", tal como prevé el artículo 106 de la Constitución.

"Debe haber juicio para acabar con la impunidad"

La Plataforma Iñigo Cabacas Herri Ekimena ha afirmado este viernes que, que "si se quiere acabar con la impunidad y si no se quiere hacer todavía más grande la injusticia cometida con Iñigo", debe celebrarse el juicio por la muerte del hincha del Athletic.

Tras recordar que han pasado cinco años desde que Iñigo Cabacas fuera "asesinado a consecuencia del impacto de una pelota lanzada por la Ertzaintza", han señalado que, "desde el principio de este doloroso camino" han denunciado la postura de la Fiscalía, "repitiendo una y otra vez que se están tapando unos a otros". En su opinión, "en esta idea el papel de la Fiscalía ha sido más que destacable".

"¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? Tras cinco años y cuando hasta la juez de Instrucción deja tan claro en el auto que Iñigo murió como consecuencia de la irresponsabilidad de las tres furgonetas", palabras textuales: incumpliendo los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad".

Desde la plataforma han afirmado que "el asesinato de Iñigo no se puede archivar", y han advertido de que "si se quiere acabar con la impunidad y si no se quiere hacer todavía más grande la injusticia cometida con Iñigo, ese juicio debe celebrarse?, aunque consideran que en el banquillo no están sentadas ?todas las personas responsables de su muerte".