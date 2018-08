La CNN, en el rincón con más estrellas Michelín per cápita: Euskadi

Sociedad

El programa de televisión del chef y showman estadounidense Anthony Bourdain dedica un capítulo a la gastronomía vasca, con visitas a San Sebastián y Bilbao, entre otros.

Dice el famoso cocinero y showman estadounidense Anthony Bourdain que la idea de acudir a Euskadi para descubrir su gastronomía tiene un componente egoísta: "Tienen los mejores restaurantes de todo Europa, de lejos. Hasta los malos restaurantes son buenos". Cualesquiera sean los motivos, su programa en la CNN, "Parts Unknown" acaba de visitar San Sebastián, Bilbao y otras localidades vascas para conocer y catar sus delicias.

El programa, que se emitió el pasado domingo 7 de mayo en la cadena estadounidense, ahonda en la cultura gastronómica vasca, en la que reina según el chef, "la obsesión por la calidad y la excelencia". Bourdain no duda en irse de pintxos, y lo hace en compañía de, nada más y nada de menos, Elena y Juan Mari Arzak:

El aclamado cocinero se dirige después el restaurante donde, según afirma, degustaría la "última comida de su vida": el asador Etxebarri de Bittor Arguinzoniz. Bourdain prueba, entre otros, las almejas y navajas a la parrilla preparadas por el "maestro de las brasas" y dueño de una estrella Michelin.

Ninguna comida es perfecta si no está acompañada de un buen caldo. El chef estadounidense visita dos sidrerías 'de aupa': Zapiain y Rufino, en Astigarraga y Hernani, respectivamente.

Bourdain, que también degusta las "maravillas" del restaurante Elkano en Getaria, recala finalmente en Bilbao, donde nos propone cómo pasar un "día perfecto". La jornada comienza a las 11:00 horas en Bilbao la Vieja. El chef cumple con la costumbre del vermut a mediodía en Ander Etxea, para subir después a Artxanda en funicular. La visita continúa en el Txakoli Simon y el bar Penguin para terminar en el Bascook de Aitor Elizegi:

