Presentan una campaña para que el euskera sea prioritario cuando se navega

16/05/2017

EiTB participará en la campaña a través de eitb.eus. Un 3-5 % de los internautas de Euskal Herria tiene configurado el euskera para navegar.

La Fundación PuntuEUS, CodeSyntax, la Federación de Ikastolas y Kontseilua han presentado un proyecto de colaboración con el fin de alertar sobre la importancia de que la primera palabra que usemos en Internet sea en euskera y de promover su uso.

En una nota difundida hoy, martes, han indicado que apenas un 3-5 % de los internautas de Euskal Herria tiene configurado el euskera como lengua de navegación.

"Si no se navega en euskera, los desarrolladores de webs no lo tendrán en cuenta, por lo que no habrá contenidos en euskera", han alertado.

Por ello, las entidades iniciarán una campaña a favor de la configuración de navegadores y móviles en euskera. Para ello, se han desarrollado "un plugin y una aplicación para móvil que traducen automáticamente los dispositivos del usuario a euskera".

Por otro lado, los promotores han hecho un llamamiento a los responsables de los sitios web para que prioricen el euskera.

EiTB participará en la campaña a través de eitb.eus.

