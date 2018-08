Sociedad

Conferencia Episcopal

Mario Izeta, nombrado nuevo obispo de Bilbao

Redacción

24/08/2010

El que hasta ahora ha sido obispo auxiliar en la capital vizcaína recoge el testigo Ricardo Blázquez, obispo ahora de Valladolid.

Mario Izeta Gabikagogeaskoa, hasta ahora obispo auxiliar de Bilbao, se ha convertido en el obispo titular de la diócesis vizcaína, que estaba vacante por la marcha de Ricardo Blázquez a Valladolid, según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Ya ejercía

Tras la marcha de Blázquez, Izeta ya ejercía desde abril como administrador apostólico de la ''sede vacante'' de la diócesis de Bilbao.

La toma de posesión de Izeta tendrá lugar en la catedral de Santiago el 11 de octubre, festividad de la Virgen de Begoña, patrona de la diócesis.

Al hacerse público el nombramiento, el obispado de Bilbao ha hecho públicas unas palabras de Izeta a la diócesis en las que agradece "a Dios el haberme encomendado el cuidado de esta querida Iglesia particular de Bilbao, a la que amo y a cuyo servicio me entrego enteramente".

Izeta ha pedido a los católicos vizcaínos su "oración y colaboración en esta tarea que se me encomienda de presidir esta Iglesia particular desde el amor y el servicio a todos, creyentes y no creyentes, y especialmente a los más necesitados".

"Como dice mi lema episcopal, omnium servus, quiero ser el servidor de todos y para todos", ha agregado el nuevo obispo.

El prelado ha expresado su agradecimiento a sus predecesores, Ricardo Blázquez y el anterior obispo auxiliar, Carmelo Etxenagusia.

Estudios

Izeta nació en Gernika (Bizkaia), diócesis de Bilbao, el 21 de marzo de 1965 y estudio Teología, primero en la Universidad de Navarra y, posteriormente, en el Seminario diocesano de Córdoba. El 16 de julio de 1994 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Córdoba, diócesis donde se incardinó.

Además, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra (1995), con una tesis doctoral sobre Bioética y Ética Médica y doctor en Teología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para el estudio sobre el Matrimonio y Familia de Roma (2002) con una Tesis sobre Moral fundamental.