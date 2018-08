Sociedad

Todos los detalles sobre la caja 'Darkness the luxe'

África Baeta

27/08/2010

Ya es oficial y tenemos todos los datos. ''The Promise: The darkness on the edge of town story'' será publicado el día 16 de noviembre y contendrá 3 cd''s y 3 dvd/bluray. El primer cd contiene el disco remasterizado y los otros dos estarán repletos de outtakes. En el primer dvd se incluye el documental que se presentará en breve en Toronto, en el segundo el concierto en el que interpretaron el disco completo en 2009 en el teatro Paramount de Asbury Park, así como otras videos filmados entre 1976 y 1978. Y por último el tercer dvd incluirá el esperadísimo concierto completo, que será como se había especulado, el de Houston filmado el 8 de diciembre de 1978. También se incluye un libro de 80 páginas lleno de fotografías, letras alternativas, manuscritos y demás información

Tenemos la sensación de que Bruce y compañía…¡SE HAN PORTADO! Ya podemos escuchar una de las canciones que se publicarán ''Save my love for you'', así como ver un avance del documental ''The Promise'' una divertida escena en la que Bruce y Steve improvisan sobre Sherry Darling… Estamos felices...

