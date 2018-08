Sociedad

El TSJPV anula tres artículos del Currículum vasco

22/06/2017

Sin embargo, no ha anulado otros siete artículos y el Anexo II impugnados también por el Gobierno español.

La Sección Tercera de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado tres artículos del Currículum vasco al considerarlos contrarios a la LOMCE y al Real Decreto 1105/2014 estatal. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.

En concreto, el alto Tribunal vasco ha declarado nulos los artículos 3.3, 16 y 40.1 y 2 del Decreto 236/2015, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la comunidad autónoma vasca.

Respecto al primero de estos artículos, el Real Decreto recurrido "no recoge la estructura de ciclos que diseña la normativa básica en la ESO, lo que hace que no resulte conforme a derecho".

La sentencia también se refiere al artículo 16, que el Ministerio impugna "por ser posible la integración de materias en ámbitos de conocimiento únicamente en primero de la ESO". En este sentido, el TSJPV señala que "lo cierto" es que éste prevé "la posibilidad de integrar materias en ámbitos de conocimiento, sin distinguir en qué curso".

El Tribunal vasco tampoco cree que respete la norma básica estatal el artículo 40.1 y 2, que la Abogacía del Estado impugnó."Lo cierto es que el artículo 40.1 prevé que los programas de mejora del aprendizaje mediante la diversificación curricular se desarrollen a partir del tercer curso de la ESO, en tanto que el artículo 27 de la LOE (modificada por la LOMCE) realiza tal previsión a partir del segundo curso de la ESO. Con ello, se observa que no respeta la norma básica estatal", subraya. En cuanto al 40.2, la sentencia también aprecia en él "infracción de la normativa básica estatal".

En todo caso, el TSJPV no anula otros siete artículos y el Anexo II impugnados por la Abogacía del Estado. Dentro del Anexo, el Ministerio alegó que no se concretaba "la dimensión específica de la cultura vasca". La resolución señala que se trata de "una materia de libre configuración y no se aprecia vulneración de la normativa básica del Estado".

El Gobierno Vasco estudia presentar un recurso

Por su parte, los servicios jurídicos del Departamento vasco de Educación analizarán la sentencia del TSJPV para decidir si presentan un recurso en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.

Según han informado fuentes de la consejería dirigida por Cristina Uriarte a Europa Press, al no ser una sentencia en firme, es "previsible que se recurra, pero hay que analizarlo".

Asimismo, han destacado el hecho de que el Estado había recurrido "cerca de una docena de artículos y varios anexos, y la sentencia les da la razón en tres artículos solamente". "En la mayoría de los artículos recurridos no le dan la razón al Estado", han valorado.