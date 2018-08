Sociedad

Central Nuclear

Garoña tuvo un vertido radioactivo que no llegó al exterior, según el CSN

agencias | redacción

23/06/2017

Ha precisado que el vertido se ha producido en una zona sin acceso dentro de la central y ha afirmado que "no se ha producido ninguna contaminación fuera de la planta".

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha afirmado que conocía el vertido de cesio radiactivo hallado el pasado 20 de junio en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y que este se produjo dentro de la central, en un área controlada, al tiempo que ha asegurado que ya se ha efectuado la limpieza del mismo.

Así se han explicado fuentes del CSN tras la pregunta parlamentaria presentada por el diputado de Unidos-Podemos, Juan López de Uralde, para saber si el Gobierno tenía conocimiento de este suceso puesto que "al parecer no ha sido notificado" al regulador y si tiene intención de investigar lo ocurrido.

Ante esta pregunta parlamentaria, fuentes del CSN han explicado que la mancha de contaminación por cesio radiactivo se encontró en los bidones de residuos y asegura que conoció el hecho "desde el primer momento" a través del inspector residente en Santa María de Garoña (Burgos).

Además, ha precisado que el vertido se ha producido en una zona clasificada radiológicamente y sin acceso dentro de la central y ha afirmado que "no se ha producido ninguna contaminación fuera de la planta" y que esta "no es desprendible", es decir, que está adherida y no se puede ir del lugar.

Por último, ha informado de que este hecho no es notificable al Consejo de Seguridad Nuclear con carácter inmediato y que la información lleva "su proceso" de modo que aparecerá próximamente en el resumen de incidencias que publica la página de Internet.