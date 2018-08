Sociedad

Datos de 2016

Salhaketa denuncia 12 casos de tortura en Euskal Herria

Agencias | Redacción

26/06/2017

Dos de ellas involucran a la Ertzaintza. Además, 34 personas murieron en el Estado bajo custodia policial o en prisión.

La Asociación en defensa de las personas presas y sus familiares Salhaketa ha presentado hoy los 117 casos de denuncias por agresiones, torturas y malos tratos que se registraron en 2016 en España, de los cuales 12 se localizan en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, y que en total afectaron a 259 personas bajo custodia.

Salhaketa ha desvelado hoy en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz los datos recogidos por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) en su informe anual, que además cuantifica en 34 las muertes de personas que se encontraban bajo custodia policial o en la prisión.

"En el informe de 2016 hemos registrado 117 situaciones en las que se han vulnerado derechos y se ha interpuesto denuncia sobre tortura o malos tratos, que han afectado a 259 personas", ha explicado desde Salhaketa Oihana Barrios, quien ha diferenciado cuando los malos tratos "se dan bajo custodia o en un ámbito más represivo, como manifestaciones, donde el número es superior".

Aunque el informe constata una bajada de los datos, "eso no significa que haya menos casos, porque aún hay mucho miedo a la denuncia y muchas personas no se atreven a denunciar porque no lleva a ningún lado o puede tener represalias", ha justificado Barrios.

En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, hay tres denuncias con un único afectado en cada una de ellas, y dos de ellas involucran a la Ertzaintza; mientras que en Navarra se registran otras tres, con nueve afectados.