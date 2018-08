No, la NASA no va a anunciar el hallazgo de vida extraterrestre

La NASA se ha visto obligada a negar que tenga pendiente anuncio alguno sobre un supuesto hallazgo de vida extraterrestre, en respuesta a un vídeo viral del grupo activista Anonymous sobre un gran descubrimiento al respecto.

El administrador asociado de la Dirección de Misión Científica de la agencia espacial, Thomas Zurbuchen, ha twitteado: "Contrariamente a algunos informes, no hay ningún anuncio pendiente de la NASA sobre la vida extraterrestre".

El vídeo de Anonymous, que se ha visto más de dos millones de veces en pocos días y ha sido dado por cierto por muchos medios de comunicación, afirma en su descripción: "El último mensaje anónimo en 2017 acaba de llegar con un gran anuncio sobre Vida Inteligente Extraterrestre. ¡La NASA dice que los alienígenas están llegando!".

Are we alone in the universe? While we do not know yet, we have missions moving forward that may help answer that fundamental question.