Casi 9.000 personas rescatadas en tres días en el Mediterráneo

Casi 9.000 personas han sido rescatadas entre el sábado y el lunes en aguas del Mediterráneo en la travesía entre Libia e Italia, según ha informado este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según este organismo, entre el 24 y el 27 de junio un total de 8.863 personas fueron rescatadas en el Mediterráneo. Esta cifra no incluye los varios centenares rescatados en las últimas horas por las ONG que tienen operaciones en la zona.

De acuerdo con un portavoz de la Guardia Costera italiana citado por la agencia Reuters, unas 5.000 personas fueron rescatadas solo este lunes por la Marina italiana, las ONG y embarcaciones privadas.

Además, la ONG alemana Jugend Rettet, que cuenta con una misión de rescate en la zona, ha informado de que "pese a todos los esfuerzos tres personas murieron en una embarcación hinchable que se estaba hundiendo".

"Hemos llegado al límite de capacidad de nuestro barco, mientras que nuestra tripulación está viendo más embarcaciones en el horizonte. Actualmente todos los barcos están sobrecargados", ha precisado la ONG en su Facebook.

"UE, ¿dónde estáis? Hemos llegado a nuestro límite y ya no somos capaces de ayudar", ha denunciado la ONG en su Twitter. Jugend Rettet ha precisado que ha comenzado a trasladar a los rescatados a bordo "a un barco más grande". "No está claro si el barco podrá recibir a todas las personas", ha añadido.

Our resources have come to an end. Neither medicine nor fresh water is on board for further rescue operations.