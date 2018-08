Sociedad

El euskera, protagonista de un reportaje en la web de la BBC

25/07/2017

El reportaje destaca, entre otras cosas, la labor que se ha llevado a cabo para poder mantener vivo el idioma.

La BBC, la televisión pública del Reino Unido, ha publicado recientemente en su página web un reportaje donde se pone en valor el euskera y en el que entrevista al actual Director del Instituto de Euskera Pello Salaburu (miembro, a su vez, de Euskaltzaindia ).

Bajo el título The Mysterious Origins of the Europe's Oldest Language ('El misterio del idioma más antiguo de Europa') la autora del trabajo, Annita Bitong, habla de la labor que se ha llevado a cabo para poder mantener vivo el idioma, sobre todo cuando su uso estuvo prohibido en época del franquismo y recomienda varios lugares a visitar como Getaria o Bilbao.

El artículo en cuestión se puede encontrar en la sección de viajes (Travel) de su edición digital.