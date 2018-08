Sociedad

Medio Ambiente

Eguzki denuncia cuatro vertidos a ríos vascos en apenas diez días

Agencias | Redacción

07/08/2017

El colectivo ecologista advierte de la posibilidad de que haya más vertidos de los que no ha tenido conocimiento, por que las instituciones 'no dan a conocer' las denuncias.

El grupo ecologista Eguzki ha denunciado que en apenas diez días se han producido cuatro vertidos a ríos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, lo que supone una "marca de récord".

El colectivo advierte de la posibilidad de que haya más vertidos de los que no ha tenido conocimiento ya sea porque la ciudadanía no denuncia porque lo ve "como un hecho habitual" o porque las instituciones "no dan a conocer" las denuncias que le llegan.

Según sus datos, en la segunda quincena de julio han ocurrido cuatro vertidos en Euskadi. El primero tuvo lugar el 18 de julio en la ría de Bilbao y causó que en la zona del puente de Deusto de Bilbao pudiera verse "una gran mancha de aceite", cuyo origen Eguzki desconoce.

El colectivo ha afeado al Ayuntamiento de Bilbao, a la Agencia Vasca del Agua Ura y al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, que no hayan "dado ninguna explicación" sobre el suceso y ha llamado a "hacer una reflexión" sobre el estado de la salubridad de la ría porque este vertido se suma al contagio de leptospirosis de tres participantes en el triatlón de mayo.

El 19 de julio el vertido se localizó en el Zadorra, en Salvatierra (Álava), al producirse una avería en la bomba de entrada a la depuradora que motivó que el río recibiera "el agua sucia, sin ningún tipo de tratamiento".

Eguzki ha demandado en una nota la construcción urgente de una nueva depuradora en esta localidad dado que la actual "acarrea deficiencias desde hace años".

El tercer vertido tuvo lugar el día 21 en Llodio (Álava), a la altura del barrio de Areta, donde aparecieron peces muertos por falta de oxígeno.

El cuarto vertido se produjo en Gipuzkoa, en el río Amezketa y en el municipio con el mismo nombre el 28 de julio. El río apareció "teñido de un color rojo espectacular" debido a un vertido con origen en la papelera del pueblo.

Para revertir la situación el grupo ecologista ha pedido que las inversiones de saneamiento "se pongan en marcha", que "se cuiden y mantengan correctamente las infraestructuras en marcha" y que las instituciones y empresas actúen con "total transparencia" y "no se oculte información a la ciudadanía".