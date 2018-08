Sociedad

Suspendidas las fiestas de Azken Portu en Zarautz por el límite de sonido

11/08/2017

Ha sido la Comisión festiva la que ha decidido suspenderlas, entendiendo que el límite de decibelios no respetaba las condiciones básicas para los músicos.

La suspensión de las fiestas del barrio Azken Portu ha generado una gran polémica en Zarautz. La Comisión festiva ha decidido suspender las fiestas por la limitación de decibelios, entendiendo que no permitía garantizar unas condiciones básicas para los músicos. El Ayuntamiento, sin embargo, ha explicado que ha sido una medida por la convivencia de los vecinos.

Las fiestas del barrio comenzaron ayer y, pese a los intentos por que los conciertos se llevaran a cabo, no lograron que los músicos aceptaran las condiciones.

El Ayuntamiento de Zarautz dio la orden de fijar el límite de decibelios en 92, atendiendo, supuestamente, las quejas de los vecinos.

Ayer era el primer día de fiestas, y durante la prueba de sonido de uno de los grupos, los músicos dijeron que no podían tocar con el límite impuesto.

Sin conciertos, los organizadores han decidido suspender las fiestas, ya que son una fuente de ingresos económicos necesarios para los demás actos que se hacen durante el día. Así, estas fiestas no habrá conciertos de Tremenda Jauria, Niña Coyote eta Chico Tornado y We Are Standard, entre otros.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde en funciones, Jesús Arana (PNV), quiso intervenir y estaba dispuesto a subir el límite de decibelios, siempre y cuando hubiera un medidor y pudiéndolo bajar si se consideraba excesivo.

Para denunciar la posición del Ayuntamiento, la Comisión de Fiestas ha convocado una protesta ruidosa para mañana.