Sociedad

Del TVCP

Los parlamentarios aceptan el informe sobre el 'caso Margüello'

Redacción

16/09/2010

Tras seis horas de comparecencia, el presidente del TVCP ha señalado que ningún parlamentario ha cuestionado los elementos "sustanciales" del informe sobre irregularidades en Osakidetza.

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), José Ignacio Martínez Churiaque, ha asegurado hoy que ningún grupo del Parlamento "ha cuestionado los elementos sustanciales" del informe elaborado por este organismo en torno al denominado ''caso Margüello''.

Martínez ha comparecido durante seis horas ante la comisión parlamentaria que investiga las supuestas irregularidades en la contratación de servicios por parte de Osakidetza bajo el mandato del anterior Gobierno Vasco.



En su comparecencia ha expuesto el contenido del informe que elaboró el órgano fiscalizador el pasado mes de julio y que constataba la existencia de irregularidades administrativas en la contratación de servicios sanitarios a empresas vinculadas con el ex director de Calidad de Cruces, José Carlos Margüello, durante la época del anterior consejero, Gabriel Inclán (PNV).



El informe señalaba que esos contratos se adjudicaron "de forma directa, mediante la utilización injustificada de los procedimientos de emergencia".



El Tribunal analizó también la compatibilidad de los tres facultativos -José Carlos Margüello y los médicos Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga-, relacionados con las empresas implicadas, y concluye que "no tenían acreditada la compatibilidad para el desempeño de actividades de colaboración o concierto con la sanidad pública".



Tras su comparecencia, Martínez ha explicado a los medios de comunicación que durante su exposición "en ningún momento ningún parlamentario ha puesto en duda la contundencia de las conclusiones del informe" y que el "noventa y tantos por ciento del contenido del mismo es compartido por los parlamentarios y el Tribunal".



Ha insistido en que es "imposible" que el sistema público tenga "dos mecanismos de retribución" para un mismo médico y ha recordado que las autorizaciones para trabajos externos a médicos de Osakidetza es para que lo hagan en una consulta totalmente privada.



Martínez Churiaque ha añadido que los responsables del Departamento de Sanidad cuando se produjeron las irregularidades ya fueron advertidos de las mismas por la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco pero que no actuaron en consecuencia.

La comisión de investigación no ha decidido aún si lleva a la Fiscalía el contenido de este informe.







Respuesta de Medical Dom



Por su parte, la empresa Medical Dom, de la que fue apoderado Margüello, ha denunciado que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) no haya tenido en cuenta sus alegaciones, en las que dice demostrar que con sus servicios ahorró 56 millones de euros a los ciudadanos.



A juicio de Medical Dom, la "intervención de Martínez Churiaque, forma parte de la campaña política del Departamento de Sanidad", al igual que el informe que elaboró el Tribunal Vasco de Cuentas, que fue "realizado con escaso rigor y con parcialidad".